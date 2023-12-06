Один день боев обходится Украине примерно в 136 миллионов долларов. Поэтому все собственные доходы страна тратит на оборонный сектор и армию, тогда как расходы бюджетного сектора в основном покрываются за счет помощи Запада.

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В следующем году правительству снова понадобятся финансовые "вливания" для выплаты социальных выплат, зарплат госслужащим и пенсий миллионам украинцев.

Обратите внимание! В 2024 году правительство ожидает дефицит бюджета в размере около 43 миллиардов долларов и планирует покрыть его за счет внутренних заимствований и финансовой помощи от западных партнеров.

Ранее представители Министерства финансов заявляли, что ожидают получить 41 миллиард долларов международной помощи. В то же время есть прогнозы, что помощь Запада будет уменьшаться в следующем году.

Помощь США

Украина ведет переговоры с правительством США по получению экономической помощи в следующем году. Речь идет о 8,5 миллиардах долларов помощи, чтобы покрыть дефицит бюджета.

В октябре администрация президента Джо Байдена обратилась в Конгресс с просьбой выделить около 106 миллиардов долларов на финансирование планов безопасности Украины, Израиля и границ США. Однако республиканцы, контролирующие Палату представителей незначительным большинством, отклонили пакет.

К слову! Ожидается, что президент Украины обратится к американским сенаторам по видеосвязи за закрытыми дверями во вторник, чтобы доказать целесообразность увеличения финансирования из Украины. Пакет все еще оговаривается, но его прохождение остается неопределенным.

Поддержка от ЕС

Этим летом Евросоюз объявил о многолетнем пакете поддержки стоимостью 50 миллиардов евро под названием «Механизм для Украины», который будет предоставлен до 2027 года.

Уже в 2024 году украинские власти рассчитывают на 18 миллиардов евро бюджетной поддержки. Это финансирование, которое будет решающим для покрытия бюджетного дефицита в следующем году.

Но договоренности о предоставлении помощи внутри блока до сих пор нет. Несколько стран-членов ЕС подвергли критике идею пакета.

Программа МВФ

Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом важно для ее макроэкономической и финансовой стабильности. В этом году МВФ одобрил новую 48-месячную программу кредитования на сумму около 15,6 млрд долларов.

Важно! В этом году Украина получила 3,6 млрд. долларов, а в декабре ожидает еще 900 млн. долларов. В 2024 году правительство надеется получить 5,4 миллиарда долларов, но каждый транш связан с рядом целей реформ и экономических показателей.

Украина также ожидает в следующем году около 1,5 миллиарда долларов от других международных финансовых учреждений, включая Всемирный банк.