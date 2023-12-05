На что потратят денежную помощь

1,5 миллиона евро от Словении должно быть использовано на гуманитарное разминирование Украины. Депутат Юлия Свириденко объяснила, как именно будут распределяться эти средства, сообщает 24 Канал.

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Юлия Свириденко Первый вице-премьер-министр экономики 1,5 миллиона евро, которые Украина невероятно благодарна получить сегодня от народа Словении, помогут обеспечить саперов ГСЧС и ДССТ необходимой индивидуальной защитой, оборудованием и техникой для разминирования. Эти средства помогут ускорить очищение территории нашей страны от взрывчатки и сохранят жизнь и здоровье многих украинцев.

Соглашение о предоставлении средств сегодня подписали: Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Словения Андрей Таран и вице-премьер-министр, Министр иностранных и европейских дел Республики Словения Таня Файон. Деньги должны быть перечислены в ближайшее время.

Нужно понимать, что разминирование – это ключевая потребность Украины. По состоянию на сегодня, заминированными считаются 174 тысячи квадратных километров украинской земли. Разминирование этой территории будет сверхтрудным. Украину называют наиболее заминированной страной мира. Украинское правительство объявило о намерении расчистить и ввести в эксплуатацию минимум 80% этих территорий в течение следующих 10 лет.