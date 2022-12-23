Где больше всего украинцев

Согласно данным НБУ, больше всего украинских беженцев в Польше – почти 1,5 миллиона. Много украинцев в Германии и Чехии – более 1 миллиона и около 450 тысяч соответственно. Более 100 тысяч украинцев зарегистрированы также в Италии, Испании, Болгарии, Великобритании и Франции.

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Цены на продукты в разных странах мы анализировали с сайта Numbeo, который профилируется на оценке стоимости жизни в разных странах мира. Для сравнения цен и понимания общей картины мы выбрали такие продукты: картофель, молоко, куриное филе и говядина, хлеб, апельсины, бананы, яблоки, листья салата, лук, помидоры.

Продуктовая корзина в Польше

Мясо

Килограмм куриного филе будет в среднем стоить 24,65 злотых (почти 208 гривен), а вот кило говядины из задней части обойдется несколько дороже – в 46,59 злотых (чуть больше 392 гривны).

Фрукты

​ Среди фруктов мы решили рассмотреть три позиции: яблоки, апельсины и бананы. Дешевле всего будет стоить кило яблок – 3,87 злотых (чуть больше 32 гривны), а вот апельсины обойдутся в 6,96 злотых (почти 59 гривен). Кило бананов будет, пожалуй, золотой серединой – 5,87 злотых (более 49 гривен).

Овощи

Овощи – едва ли не основная составляющая рождественского стола, особенно для тех, кто соблюдает пост. Килограмм картофеля, который может пойти как на вареники, так и на картофельные зразы и еще множество блюд, будет стоить около 3,32 злотых (почти 28 гривен), однако иногда можно найти и дешевле. Средняя цена на этот овощ варьируется от 1,90 до 5 злотых.

Еще одним постным блюдом может стать салат, который в общей сложности обойдется где-то в 16 злотых (около 135 гривен). Следовательно, головка листьев салата в среднем будет стоить 4,58 злотых (более 38 гривен), кило лука – 3,38 злотых (более 28 гривен), кило помидоров – 10,12 злотых (чуть больше 85 гривен).

Молоко и хлеб

Литр пастеризованного молока в среднем будет стоить 3,54 злотых (около 30 гривен), на него цена будет варьироваться от 2,99 до 5 злотых. Что касается хлеба, то буханка белого весом 500 граммов вам обойдется в 4,41 злотого (чуть больше 37 гривен).

Напомним! По состоянию на 21 декабря курс злотого по отношению к гривне составлял в среднем 8,39 злотых.

Продуктовая корзина в Германии

Мясо

В Германии килограмм говядины обойдется почти в два раза дороже, чем куриное филе – 14,03 евро против 9,47 (почти 550 и более 371 гривны). Однако говядину можно купить и подешевле. Согласно данным сайта Numbeo, цена на нее в Берлине колеблется от 6,50 до 25 евро за килограмм. Аналогичная ситуация и с куриным филе – от 4,50 до 15 евро.

Фрукты

Что касается фруктов, то здесь ситуация отличается от Польши, поскольку самыми дешевыми оказались бананы – 1,47 евро (почти 58 гривен) за килограмм, а самые дорогие яблоки – 2,57 евро (около 101 гривны). Однако кое-где яблоки можно купить и за 1 евро, а где-то цена достигает 3,99 евро. Килограмм апельсинов вам обойдется в среднем в 2,42 евро (около 95 гривен).

Овощи

Среди овощей самыми дорогими оказались помидоры – 3,05 евро (почти 120 гривен), а вот картофель вполне доступный –1,88 евро (почти 74 гривны), что даже дешевле килограмма фруктов и практически аналогично цене буханки хлеба.

Овощной салат в Германии вам обойдется около 5 евро (почти в 196 гривен). Головка салатных листьев – 1,35 евро (около 53 гривны), цены преимущественно варьируются от 0,80 до 2 евро. Килограмм лука – 1,42 евро (около 56 гривен).

Молоко и хлеб

Литр молока и буханка хлеба весом 500 граммов стоят в Германии примерно одинаково – 1,13 и 1,58 евро соответственно (чуть больше 44 гривны и почти 62 гривны).

Напомним! Средний курс евро к гривне по состоянию на 21 декабря составлял: в обменниках – 40,22 гривен, в банках – 42,30 гривны.

Продуктовая корзина в Чехии

Мясо

Кило мяса в Чехии обойдется в пределах 200 крон. Куриное филе будет стоить где-то на треть дешевле говядины, поэтому средние цены выглядят следующим образом: килограмм куриного филе – 196,65 кроны (более 319 гривен), говядина из задней части – 287,93 кроны (более 467 гривен).

Фрукты

Что касается фруктов, то здесь ценовой диапазон аналогичен Польше: самые дешевые яблоки, далее бананы и апельсины. Средние цены выглядят так: килограмм яблок – 40,48 кроны (почти 66 гривен), бананов – 36,10 крон (почти 59 гривен), а апельсинов – 44,80 крон (почти 73 гривны).

Овощи

Килограмм картофеля в Праге вам обойдется в около 21,49 кроны (почти 35 гривен), что более чем в два раза дешевле помидоров. Преимущественно цены на картофель колеблются от 13 до 30 крон за килограмм. Если же к картофельным блюдам захотите приготовить еще и салат, придется потратить на него около 110 крон (свыше 178 гривен).

Следовательно, головка листьев салата обойдется в 31,88 кроны (более 52 гривны), цена колеблется от 20 до 40 крон, помидоры – в 74,28 кроны (120 гривен), от 40 до 130 крон, а за килограмм лука придется заплатить 20,60 крон (33 гривны), от 15 до 30 крон.

Молоко и хлеб

Если к праздничному столу захотите приобрести еще хлеб, то за него в Праге придется отдать в среднем 23,65 кроны (более 38 гривен). Цена буханки белого хлеба весом 500 г колеблется от 18 до 31,90 крон. А вот литр молока дешевле – от 18 до 31,90 крон, поэтому средняя цена составит 23,65 кроны (более 38 гривен).

Напомним! Курс кроны к гривне 21 декабря составлял почти 7 гривен за 1 крону.

Сколько могут заработать переселенцы

Ситуация с работой в Польше

В Польше население за июль – сентябрь получало в среднем 6 480,67 злотых. Что касается минималки, то она составляет 3 010 злотых. Такие данные обнародовало Центральное статистическое управление Польши (GUS) за III квартал 2022 года после вычета налогов (зарплата брутто).

Также, согласно GUS, в разных сферах можно получить:

2,2 тысячи злотых – кладовщик в сети магазинов одежды в ТЦ;

2,5 тысячи злотых – почтальон;

2,8 тысячи злотых – начинающий продавец в магазине электроники;

3 тысячи злотых – студент, работающий официантом только в выходные и в хорошем заведении в центре города;

3,4 тысячи злотых – новый работник Lidla;

4,1 тысячи злотых – продавец в овощном магазине;

4,5 тысячи злотых – сотрудник туристического агентства;

4,5 тысячи злотых – работник, который убирает в домах в Варшаве;

11,3 тысячи злотых – шеф-повар после двух лет опыта работы на этом посту;

20 тысяч злотых – главный бухгалтер крупной компании.

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Зарплаты в Чехии

Согласно данным Czech Statistical Office, средняя зарплата в Чехии за III квартал 2022 года составила 39 858 чешских крон, без вычета налогов. Уровень зарплаты также будет зависеть от региона, в котором вы будете работать.

Например, грузчик в Чехии может рассчитывать примерно на 12 тысяч крон в месяц (примерно 18 тысяч гривен), разнорабочий – 15 тысяч крон (свыше 22,5 тысячи гривен), работник склада – 20 тысяч крон (около 30 тысяч гривен), а квалифицированный строитель может получать от 25 тысяч крон (свыше 37,5 тысячи гривен). На каких ресурсах искать работу в Чехии и обо всех нюансах, читайте здесь.

На какие суммы можно рассчитывать в Германии

В Германии расчет зарплат немного отличается. К примеру, минимальная зарплата определяется не ежемесячным доходом, а почасовой оплатой. За трудоустройство и сферу работы в Германии отвечает Миграционная платформа EWL.

Стоит внимания! В EWL ранее рассказали 24 каналу, что немецкие компании существенно изменили подход к поиску иностранных рабочих.

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Украинцы, которые после начала полномасштабной войны смогли устроиться на работу в Германии, в среднем получают 1 467 евро (нетто) в месяц (54 тысячи гривен).

Более четверти (26%) респондентов признались, что зарабатывают более 2 тысяч евро (76,7 тысячи гривен).

Почти половина беженцев в Германии (45%) декларируют заработок в диапазоне 1 000 – 1 999 евро (38,4 – 76,6 тысячи гривен).

Какие зарплаты в Германии / Инфографика Миграционной платформы EWL

Где продуктовая корзина будет самая дешевая

В Польше продуктовая корзина из овощей, фруктов, мяса (килограмм курятины), хлеба, молока составит около 72 злотых, или почти 606 гривен.

продуктовая корзина из овощей, фруктов, мяса (килограмм курятины), хлеба, молока составит около 72 злотых, или почти 606 гривен. В Германии – чуть больше 26,34 евро, или около 1 033 гривны.

– чуть больше 26,34 евро, или около 1 033 гривны. В Чехии – почти 513,58 кроны, или почти 832 гривны.

Во сколько обойдется рождественский стол переселенцам в Европе / Инфографика 24 канала

Таким образом, дороже всего в пересчете на гривны обойдутся продукты в Германии, однако если взглянуть на зарплату, которую можно получить там, то она также будет самой большой – 54 тысячи гривен (1 467 евро).

Наименьшую же минимальную зарплату украинцы получат в Чехии, а вот продуктовая корзина там станет всего на сто гривен дешевле. Таким образом выходит, что дешевле всего скупиться на Рождество, учитывая уровень зарплат, можно в Германии, а вот в Чехии будет дороже всего.

В Польше, где минимальная зарплата составляет чуть больше 25 тысяч гривен, или 3 010 злотых, цены будут довольно умеренными.

Обратите внимание! Мы сравнивали средние цены в столицах трех стран (Варшава, Берлин, Прага), поэтому в других городах они могут отличаться.