Курс валют в банках
- За данным "Минфина", 21 декабря наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 39,80 гривны (+10 копеек против 20 декабря), а купить за 40,25 гривны (+10 копейки).
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- Наличное евро банки покупают за 41,60 гривны (+10 копеек), а продают в среднем по 42,30 гривны (+8 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 39,67 гривны (-18 копеек), а продают – за 40,22 гривны (без изменений), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 41,74 гривны (-11 копеек), а продажа – 42,28 гривны (+13 копейки).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,08 гривны (+3 копейки), а продажа – 40,20 гривны (+1 копейка).
- Евро покупают по 42,05 гривны (+2 копейки), а продают за 42,22 гривны (+2 копейки).
Какой будет на этой неделе
Банкирша Анна Золотько, в комментарии 24 каналу рассказала, что на этой неделе гривна может снова оказаться ниже психологической отметки в 40 гривен. Однако вместе с тем опыт прошедших недель показывает, что еще уровень сопротивления на указанной отметке очень значителен и преодолеть его непросто. Также банкирша добавила, что предпосылок для существенного роста курса на недельном горизонте не видит.
На мой взгляд, ближайшие 7 дней курс на наличном рынке будет колебаться в диапазоне 39,80 – 40,50 гривны за доллар.