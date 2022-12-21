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Банкирша Анна Золотько, в комментарии 24 каналу рассказала, что на этой неделе гривна может снова оказаться ниже психологической отметки в 40 гривен. Однако вместе с тем опыт прошедших недель показывает, что еще уровень сопротивления на указанной отметке очень значителен и преодолеть его непросто. Также банкирша добавила, что предпосылок для существенного роста курса на недельном горизонте не видит.

Что ждать от курса в 2023 году

Заместитель Министра экономики Денис Кудин отметил, что до конца года официальный курс гривны не изменится, но в следующем году национальная валюта может девальвировать. до 42,2 гривны за доллар.

Консенсус-группа Focus Economics SLU спрогнозировала несколько сценариев курса доллара к гривне в следующем году. При пессимистическом прогнозе максимальный курс может достичь 51 гривны, а вот при сверхптимистичном – 36,6 гривны, то есть фиксированный курс от НБУ.