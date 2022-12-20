Курс валют в банках

За данным "Минфина", 20 декабря наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 39,70 гривны (без изменений против 19 декабря), а купить за 40,15 гривны (+2 копейки).

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Наличное евро банки покупают за 41,50 гривны (без изменений), а продают в среднем по 42,22 гривны (+2 копейки).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 39,85 гривны (+19 копеек), а продают – за 40,22 гривны (+18 копеек), по данным finance.ua.

(+19 копеек), а продают – за (+18 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,85 гривны (+25 копеек), а продажа – 42,25 гривны (+10 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,05 гривны (+12 копеек), а продажа – 40,19 гривны (+13 копеек).

(+12 копеек), а продажа – (+13 копеек). Евро покупают по 42,03 гривны (+8 копеек), а продают за 42,20 гривны (+5 копеек).

Какой будет на этой неделе

Банкирша Анна Золотько, в комментарии 24 канала рассказала, что на этой неделе гривна может снова оказаться ниже психологической отметки в 40 гривен. Однако вместе с тем, опыт прошедших недель показывает, что еще уровень сопротивления на указанной отметке очень значителен и преодолеть его непросто. Также банкирша добавила, что предпосылок для существенного роста курса на недельном горизонте не видит.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка На мой взгляд, ближайшие 7 дней курс на наличном рынке будет колебаться в диапазоне 39,80 – 40,50 гривны за доллар.