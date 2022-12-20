Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 20 грудня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 39,70 гривні (без змін проти 19 грудня), а купити за 40,15 гривні (+2 копійки).

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Готівкове євро банки купують за 41,50 гривні (без змін), а продають в середньому за 42,22 гривні (+2 копійки).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,85 гривні (+19 копійок), а продають – за 40,22 гривні (+18 копійок), за даними finance.ua.

(+19 копійок), а продають – за (+18 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41,85 гривні (+25 копійок), а продаж – 42,25 гривні (+10 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,05 гривні (+12 копійок), а продаж – 40,19 гривні (+13 копійок).

(+12 копійок), а продаж – (+13 копійок). Євро купують по 42,03 гривні (+8 копійок), а продають за 42,20 гривні (+5 копійок).

Яким буде цього тижня

Банкірка Анна Золотько, у коментарі 24 каналу розповіла, що цього тижня гривня може знову опинитись нижче психологічної позначки у 40 гривень. Однак разом з тим, досвід минулих тижнів показує, ще рівень супротиву на вказаній позначці дуже значний й подолати його непросто. Також банкірка додала, що передумов для суттєвого зростання курсу на тижневому горизонті не бачить.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку На мою думку, найближчі 7 днів курс на готівковому ринку коливатиметься в діапазоні 39,80 – 40,50 гривні за долар.