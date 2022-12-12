Чого чекати від курсу у 2023 – 2024 роках Курс долара у 2023 – 2024 роках буде на рівні 40,20 – 40,40 гривні. Такий прогноз сформувала консенсус-група Focus Economics S.L.U. Прогноз є напрочуд несподіваним. По-перше, це свідчить про те, що гривня майже не девальвує від теперішнього рівня.

По-друге, цей прогноз значно оптимістичній за прогноз від Мінекономіки, яке очікує 45 гривень за долар на кінець 2023 року. Однак за песимістичного прогнозу максимальний курс може сягнути 51 гривні вже у наступному році, вважають аналітики Focus Economics S.L.U. Вони також очікують, що НБУ зберігатиме фіксований курс гривні певний час для забезпечення фінансової стабільності.

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Плаваючий режим, ймовірно, буде знову запроваджено, щойно дозволять економічні умови,

– йдеться у звіті.

Учасники консенсус-групи прогнозують курс гривні до долара буде:

на рівні 41,20 гривні за долар до кінця 2023 року,

40,40 гривні за долар – у 2024 році.

Зверніть увагу! Станом на початок грудня резерви НБУ навіть перевищували довоєнний рівень – майже 28 мільярдів доларів.

Також укладачі дослідження звертають увагу на стабільність курсу гривні протягом останніх місяців.

Довіра до валюти зберігається завдяки великим міжнародним резервам і збільшенню надходження іноземної допомоги,

– вважають економісти.

Який курс долара зараз

Банкір Герман Марченко прогнозує, що курс долара до гривні цього тижні буде на рівні 40 – 41 гривні. А от Анна Золотько прогнозує, що американська валюта цілком може бути нижче 40 гривень. "На мою думку, курс на готівковому ринку найближчого тижня знаходитиметься в діапазоні 39,70 – 40,50 гривні за долар", – розповіла вона в коментарі 24 каналу.