Читайте також Чи продовжить гривня зміцнюватись цього тижня
Плаваючий режим, ймовірно, буде знову запроваджено, щойно дозволять економічні умови,
– йдеться у звіті.
Учасники консенсус-групи прогнозують курс гривні до долара буде:
- на рівні 41,20 гривні за долар до кінця 2023 року,
- 40,40 гривні за долар – у 2024 році.
Також укладачі дослідження звертають увагу на стабільність курсу гривні протягом останніх місяців.
Довіра до валюти зберігається завдяки великим міжнародним резервам і збільшенню надходження іноземної допомоги,
– вважають економісти.
Який курс долара зараз
Банкір Герман Марченко прогнозує, що курс долара до гривні цього тижні буде на рівні 40 – 41 гривні. А от Анна Золотько прогнозує, що американська валюта цілком може бути нижче 40 гривень. "На мою думку, курс на готівковому ринку найближчого тижня знаходитиметься в діапазоні 39,70 – 40,50 гривні за долар", – розповіла вона в коментарі 24 каналу.
- Готівковий долар в банках 12 грудня можна продати в середньому за 39,60 гривень, а купити за 40,10 гривень.
- В обмінниках купують долар – за 39,77 гривні, а продають – за 40,10 гривень.
- На чорному ринку купівля – за 39,90 гривень, а продають – за 40,05 гривень.