Чего ждать от курса в 2023 – 2024 годах Аналитики ожидают, что НБУ будет сохранять фиксированный курс гривны какое-то время для обеспечения финансовой стабильности.

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Плавающий режим, вероятно, будет вновь введен, как только позволят экономические условия,

– говорится в отчете.

Участники консенсус-группы прогнозируют курс гривны к доллару:

на уровне 41,20 гривны за доллар до конца 2023 года,

40,40 гривны за доллар – в 2024 году.

Обратите внимание! По состоянию на начало декабря резервы НБУ даже превышали довоенный уровень – около 28 миллиардов долларов.

Также составители исследования обращают внимание на стабильность курса гривны на протяжении последних месяцев.

Доверие к валюте сохраняется благодаря большим международным резервам и увеличению поступления иностранной помощи,

– считают экономисты.

Какой курс доллара сейчас

Банкир Герман Марченко прогнозирует, что курс доллара к гривне на этой неделе будет на уровне 40 – 41 гривны. А вот Анна Золотько прогнозирует, что американская валюта вполне может быть ниже 40 гривен. "По моему мнению, курс на наличном рынке в ближайшую неделю будет находиться в диапазоне 39,70 – 40,50 гривны за доллар", – рассказала она в комментарии 24 каналу.