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Плавающий режим, вероятно, будет вновь введен, как только позволят экономические условия,
– говорится в отчете.
Участники консенсус-группы прогнозируют курс гривны к доллару:
- на уровне 41,20 гривны за доллар до конца 2023 года,
- 40,40 гривны за доллар – в 2024 году.
Также составители исследования обращают внимание на стабильность курса гривны на протяжении последних месяцев.
Доверие к валюте сохраняется благодаря большим международным резервам и увеличению поступления иностранной помощи,
– считают экономисты.
Какой курс доллара сейчас
Банкир Герман Марченко прогнозирует, что курс доллара к гривне на этой неделе будет на уровне 40 – 41 гривны. А вот Анна Золотько прогнозирует, что американская валюта вполне может быть ниже 40 гривен. "По моему мнению, курс на наличном рынке в ближайшую неделю будет находиться в диапазоне 39,70 – 40,50 гривны за доллар", – рассказала она в комментарии 24 каналу.
- Наличный доллар в банках 12 декабря можно продать в среднем за 39,60 грн, а купить за 40,10 грн.
- В обменниках покупают доллар – за 39,77 гривны, а продают – за 40,10 гривен.
- На черном рынке покупка – за 39,90 гривны, а продают – за 40,05 гривен.