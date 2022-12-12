Почему гривна окрепла
Банкирша Анна Золотько, в комментарии 24 каналу, отметила, что первые несколько дней курс продажи американской валюты удерживался около психологической отметки 40 гривен за доллар, а в середине недели даже пересек ее.
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Правда, уже в выходные доллар продавался снова чуть выше указанного уровня. Такое поведение рынка, как и разница между курсами купли и продажи, иногда снижалась до 10 и меньше копеек, свидетельствует о высоком балансе между спросом и предложением.
Объяснением этого тренда на наличном рынке может служить увеличение товарного спроса на потребительском рынке в канун праздников и дополнительных расходов людей на повышение энергетической автономности, объясняет Золотько.
Но все же следует отметить, что более глубокое снижение курса доллара на прошлой неделе не произошло: отметка 40 гривен за доллар, очевидно, соответствует представлениям значительного количества игроков о равновесном уровне,
– отмечает банкирша.
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Чего ждать от курса этой недели
Анна Золотько считает, что на этой неделе курс гривны к доллару будет держаться вблизи указанного психологического уровня. Также она подчеркнула, что могут быть неоднократные попытки расшевелить рынок, однако если баланс между спросом и предложением будет сохраняться, вряд ли они смогут принести значительный успех.
По моему мнению, курс на наличном рынке в ближайшую неделю будет находиться в диапазоне 39,70 – 40,50 гривны за доллар,
– прогнозирует банкирша.
Какой наличный курс сегодня
- Наличный доллар в банках 12 декабря можно продать в среднем за 39,60 грн, а купить за 40,10 грн.
- В обменниках покупают доллар – за 39,77 гривны, а продают – за 40,10 гривен.
- На черном рынке покупка – за 39,90 гривен, а продают – за 40,05 гривен.