Ситуация с депозитами в Украине

Последние два месяца в большинстве банков почти не растут ставки на депозит. Они в среднем находятся в коридоре от 6 до 16%.

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По данным Нацбанка, в марте 2022 года в банках было размещено 439 миллиардов гривен на гривневых счетах населения и 9,1 миллиона долларов на валютных. По состоянию на 1 октября в банках было размещено 548,8 миллиарда гривен на гривневых счетах и 8,57 миллиона долларов — на валютных.

Интересно, что у населения остается заинтересованность в депозитах даже в военное время.

До полномасштабного вторжения России клиенты банков чаще всего размещали вклады на гривневых счетах на срок 6 или 12 месяцев. После 24 февраля все немного изменилось, ведь присутствует неопределенность по ситуации в стране, поэтому сроки уменьшились – на 1 – 3 месяца. Однако гривна пользуется до сих пор популярностью.

Сколько могут получать украинцы

К слову, с 1 декабря ПриватБанк поднял проценты по депозитам в гривне. Они в несколько раз ниже текущей инфляции.

Следовательно, доход по депозитам от 10 до 12 месяцев в ПриватБанке вырос до 9% годовых, за 6 месяцев –8%, а 3 месяца – 7% годовых. А срок на 18 – 24 месяца составил 14%. ПУМБ, Укргазбанк, ТАС дают за гривневые депозиты на 12 месяцев – 16% годовых.

По данным депозитного калькулятора finance.ua, за срок 11 месяцев на сумму 100 тысяч гривен клиенты могут получить доход (без уплаты налогов) в размере:

ПриватБанк – 9 000 гривен;

ТАС – 16 000 гривен;

KredoBank – 14000 гривен;

ПУМБ – 16 000 гривен.

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Что такое депозит

Другими словами депозит – это банковский вклад. Благодаря ему, люди хранят свои средства, или драгоценные украшения, в банках, а впоследствии получают от них доход. Для того чтобы открыть депозит, клиент заключает договор с банком, по которому финучреждение должно выплачивать процентные начисления.

Кроме того, депозиты – это обычно инструмент, позволяющий людям сберечь сбережения от инфляции. В октябре инфляция составила 26,6%, а в сентябре –24,6%. То есть, она существенно превышает ставку по депозитам.

Депозитные ставки бывают на сроки 3, 6, 9 и 12 месяцев. Стандартными суммами депозитов считаются:

в гривне - 100 000 гривен;

в долларах США - 10 000 долларов;

в евро – 10 000 евро.

По состоянию на 7 декабря, средний украинский индекс ставок по депозитам физических лиц (% годовых) составляет:

3 месяца: в гривне – 11,07%, в долларах – 0,31%, в евро – 0,06%;

6 месяцев: в гривне – 11,86%, в долларах – 0,44%, в евро – 0,13%;

9 месяцев: в гривне – 11,37%, в долларах – 0,63%, в евро – 0,31%;

12 месяцев: в гривне – 12,23%, в долларах – 0,85%, в евро – 0,27.

Важно, для расчета индекса используют номинальные ставки банка по классическому депозиту для стандартных сумм на соответствующие сроки. Эти ставки отражают уровень реальных процентных ставок, по которым банки согласны принимать депозиты физических лиц.