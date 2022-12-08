Ситуація з депозитами в Україні

Останні два місяці у більшості банках майже не зростають ставки на депозит. Вони в середньому знаходяться у коридорі від 6% до 16%.

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За даними Нацбанку, у березні 2022 року в банках було розміщено 439 мільярдів гривень на гривневих рахунках населення та 9,1 мільйона доларів на валютних. А станом на 1 жовтня в банках було розміщено 548,8 мільярда гривень на гривневих рахунках і 8,57 мільйона доларів — на валютних.

Цікаво, що серед населення залишається зацікавленість у депозитах навіть у воєнний час.

До повномасштабного вторгнення Росії, клієнти банків найчастіше розміщували вклади на гривневих рахунках на термін 6 або 12 місяців. Після 24 лютого все трішки змінилася, адже присутня невизначеність щодо ситуації в країні, тому терміни зменшилися – на 1 – 3 місяці. Проте гривня користується і досі популярністю.

Скільки можуть отримувати українці

До слова, з 1 грудня Приватбанк підняв відсотки за депозитами у гривні. Вони у кілька разів нижчі поточної інфляції.

Відтак, дохід за депозитами від 10 до 12 місяців у ПриватБанку зріс до 9% річних, за 6 місяців –8%, а 3 місяці – 7% річних. А термін на 18 – 24 місяці склав 14%. Натомість ПУМБ, Укргазбанк, ТАС дають за гривневі депозити на 12 місяців – 16% річних.

За даними депозитного калькулятора finance.ua, за термін 11 місяців на суму 100 тисяч гривень клієнти можуть отримати дохід (без сплати податків) у розмірі:

Приватбанк – 9 000 гривень;

ТАС – 16 000 гривень;

KredoBank – 14 000 гривень;

ПУМБ – 16 000 гривень.

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Що таке депозит

Іншими словами депозит – це банківський вклад. Завдяки йому, люди зберігають свої кошти, або ж дорогоцінні прикраси, у банках, а згодом отримують від них дохід. Для того, щоб відкрити депозит, клієнт укладає договір з банком, за яким фінустанова повинна виплачувати відсоткові нарахування.

Крім того, депозити – це зазвичай інструмент, який дозволяє людям зберегти заощадження від інфляції. У жовтні інфляція становила 26,6%, а у вересні –24,6%. Тобто вона суттєво перевищує ставку по депозитах.

Депозитні ставки бувають на терміни 3, 6, 9 і 12 місяців. Стандартними сумами депозитів вважають:

в гривні — 100 000 гривень;

в доларах США — 10 000 доларів;

в євро — 10 000 євро.

Станом на 7 грудня, середній український індекс ставок за депозитами фізичних осіб (% річних) становить:

3 місяці: в гривні – 11,07%, в доларах – 0,31%, в євро – 0,06%;

6 місяців: в гривні – 11,86%, в доларах – 0,44%, в євро – 0,13%;

9 місяців: в гривні – 11,37%, в доларах – 0,63%, в євро – 0,31%;

12 місяців: в гривні – 12,23%, в доларах – 0,85%, в євро – 0,27.

Важливо, для розрахунку індексу використовують номінальні ставки банку за класичним депозитом для стандартних сум на відповідні терміни. Ці ставки віддзеркалюють рівень реальних відсоткових ставок, за якими банки наразі згодні приймати депозити фізичних осіб.