Банки своєю чергою пропонують українцям кредитні канікули, якщо ті мають прострочу в понад 90 днів. Однак у багатьох могло через це скластись хибна думка, що кредитні канікули дорівнює не платити за кредит та відсотки по ньому.

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Непрацюючі кредити

Непрацюючі кредити (NPL – non-performing loans) – це кредити за тілом, або відсотками по яких є прострочка в понад 90 днів, або ж ті, де позичальник скоріш за все не виконає своїх зобов'язань.

Найбільше NPL кредитів припадає на Приватбанк – близько 60%, згідно з даними НБУ.

Загалом в держбанках сконцентровано близько 80% таких кредитів.

Повномасштабна війна очікувано призведе до суттєвого погіршення платоспроможності позичальників, а отже – до зростання втрат від кредитного ризику та частки NPL,

– підкреслюють в НБУ.

Зауважте, що при цьому обсяг кредитних портфелів Приватбанку складає 266 959 мільйона гривень, а Ощадбанку та Укрексімбанку по 139 852 та 144 829 мільйона доларів відповідно.

Кредитні канікули

Постановою від 25 лютого НБУ дозволив банкам запровадити кредитні канікули у відношенні позичальників. Але варто зауважити, що деякі банки зробили це добровільно.

Тобто простими словами кредитні канікули – це тимчасова відстрочка від сплати платежів за кредитом, яка надається кредитором позичальнику з власної ініціативи, зі збереженням зобов’язань щодо їх погашення в майбутньому. Кредитні канікули аж ніяк не зменшують суму боргу, але дають відстрочити сплату за позикою, або нарахованих відсотків.

Аналітик Євген Дубогриз пояснює, що у зв'язку з війною є ряд позичальників котрі не може платити так, як раніше, оскільки їх доходи суттєво знизились, або ж їх бізнес зруйновано і платити просто немає з чого. Відтак вони користуються так званими кредитними канікулами, тобто "не платять тут і зараз".

Євген Дубогриз Економічний аналітик Норма про кредитні канікули – то це про полегшення умов для позичальників. Для банків вона нічого не змінює в плані непрацюючих кредитів – якщо позичальник не платить, не може чи не зможе платити, то це NPL. Незалежно від того, чи він платить зараз. Незалежно від того, чи має право – юридично - відтермінувати платежі.

Чи можна не платити за кредит

Згідно з законом, що регулює ряд норм під час дії воєнного стану та ще 30 днів після, деякі штрафні санкції не нараховуються, а пеня списується тощо. Тож Економіка 24 запитала в адвокатів, чи є якісь пом'якшення для позичальників у юридичному розрізі.

Адвокат Ігор Чудовський, у коментарі розповідає, що торгово-промислова палата визнала, під час воєнного стану може застосовуватися норма про встановлення форс-мажорних обставин для боржників банків.

Ігор Чудовський Адвокат, керуючий партнер Адвокатського об'єднання "Чудовський та партнери" Якщо кредитор, а саме банк звернеться до суду з позовом про стягнення боргу то суд може застосувати норму про форс-мажор при сплаті боржником боргу і нарахувати до стягнення тільки суму кредиту та відсотки. Інші нарахування у вигляді пені та штрафів під час війни не нараховуються. Ще, також діє мораторій на стягнення предмета іпотеки та виселення з житла. Це саме ті норми які діють під час воєнного стану.

Пан Чудовський резюмує: "таким чином треба зробити висновки, що борг треба сплачувати, якщо виникають труднощі при сплаті, то тоді треба домовлятися з банком про умови сплати кредиту, а саме про відстрочку або зміну суми та графіку платежів". Адвокат радить українцям оформлювати подібні домовленості письмово, як додаткові угоди.

Адвокат АО Legal Strategy Оксана Дурова зазначила, законодавство України що до, що після провадження воєнного стану не передбачувало такої підстави для несплати кредиту як втрата роботи або відсутність будь-яких джерел фінансування.

Проте, наразі передбачені певні пом’якшення щодо оплати кредитів. Так, Законом України №2120-IX були внесені зміни до Цивільного Кодексу України. Так, у період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану та у 30-денний строк після його припинення або скасування у разі прострочення позичальником виконання грошового зобов’язання за договором, позичальник звільняється від відповідальності, визначеної статтею 625 ЦК, а також від обов’язку сплати на користь кредитодавця (позикодавця) неустойки (штрафу, пені) за таке прострочення.

Пані Дурова зазначає, що неустойка (штраф, пеня) та інші платежі, сплата яких передбачена відповідними договорами, нараховані включно з 24 лютого 2022 року за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) за такими договорами, підлягають списанню кредитодавцем (позикодавцем).

При цьому, не запроваджено екстравипадків накладення мораторію щодо несплати самого кредиту.

Тобто, особа все одно зобов’язана виплатити тіло кредиту та проценти за його користування, але звільняється від відповідальності у виді штрафу, пені, інфляційних витрат у разі його прострочення,

– пояснює Дурова.

Разом з тим зауважує, що слід враховувати, після завершення дії даного положення вони все ще будуть винні позику та кредитодавцям всі суми та проценти простроченої заборгованості, але перестануть бути звільненими від сплати неустойки та відповідних механізмів стягнення боргів.

Наразі існують деякі пом’якшення для певних видів кредитних договорів. Так, Законом України №2120-IX також передбачено, що у період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану та у 30-денний строк після його припинення або скасування щодо нерухомого майна, що належить фізичним особам та перебуває в іпотеці за споживчими кредитами неможливо: звернути стягнення на іпотечне майно, продавати або набувати право власності на предмет іпотеки; виселяти мешканців з іпотечного майна; реалізувати предмет іпотеки на електронних торгах.

З урахуванням воєнного стану і його негативних наслідків для фінансового становища багатьох громадян, банки створюють різні програми кредитних канікулів, відтермінування та реструктуризації боргів. Банківські установи все одно зацікавлені у сплаті заборгованостей, їм вигідно надати певні умови особі для розтягнення боргу, зменшення процентів за користування кредитом задля його майбутнього повного погашення,

– розповідає Дурова.

Адвокат додає, що так звані кредитні канікули, або програми реструктуризації кредитного боргу може бути позитивним моментом для клієнта, якому рано чи пізно доведеться сплатити кредит та понести певні негативні наслідки. Відтак Дурова пояснює, що позичальнику просто не вигідно накопичувати борг і не вносити хоча б якісь помірні суми для оплати кредиту.