Тож Економіка 24 вирішила з'ясувати, яка вірогідність того, що під час блекауту ви не зможете розрахуватись карткою чи телефоном за покупки та, яку суму у готівці доцільно мати.

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Фінансова подушка

З огляду на те, що українці зараз живуть в досить форс-мажорних обставинах, то, на думку приватного інвестора Василя Матія, безпечний розмір заощаджень – це сума, якої буде достатньо на рік життя, щоб задовольнити хоча б базові потреби.

Василь Матій Приватний інвестор, керуючий активами Такий запас буде додавати фінансової стійкості й буде легше пережити поточні труднощі, розуміючи, що ви маєте ці фінанси.

Яку суму готівкою варто тримати на випадок повного блекауту

Разом з тим він підкреслює, ймовірність того, що 100% всі свої витрати потрібно буде здійснювати в готівковій формі не висока. Тому, якщо говорити про те, скільки варто відкласти у готівці на випадок повного блекауту – сума, якої вистачить, умовно кажучи, на тиждень – два середньомісячних витрат. "Мені здається, цього було б достатньо", – резюмує інвестор.

З ним погоджується й член ради НБУ Василь Фурман. Економіст під час ефіру 24 каналу теж порадив українцям мати мінімальну кількість готівки, якої вистачить на забезпечення базових потреб протягом умовного тижня, аби бути застрахованим на будь-які випадки.

Василь Фурман Економіст та член ради Національно банку України При цьому створювати штучну паніку та ставати у величезні черги до банкоматів не треба.

Нагадаємо! Після останнього масованого ракетного обстрілу 23 листопада, Приватбанк збільшили ліміт на видачу готівки до 20 тисяч гривень.

Чи готовий бізнес до блекаутів

Інвестор Василь Матій зауважує, що український бізнес активно пристосовується до блекаутів, до можливості втрати звичайного живлення. Багато бізнесів переорієнтовується на альтернативні канали генерації. Дизельні генератори та інші джерела електроенергії.

Тому я б не очікував якоїсь дуже довгострокової неможливості розраховуватись безготівково,

– підкреслює Матій.

Він нагадує, що є платіжні засоби, які працюють без мережі, а транзакція розраховується постфактум. Також є супутникові мережі, які не зв’язані зі стільниковими операторами.

До того ж українці самі можуть дізнатись, де буде можливість розрахуватись карткою навіть під час відсутності електроенергії. Для цього Матій радить просто звернути увагу, де і який спектр покупок ви робите. Так безпосередньо на власному досвіді ви зможете дізнатись, буде у звичних для вас місцях можливість розрахуватись у безготівковій формі, чи ні.

А що з банками

Якщо з розрахунками картками та PayPass ніби все стало зрозуміло й перспектива не здається занадто похмурою, то яка ситуація з банками? Адже вони теж важлива та невіддільна частина нашого життя.

В НБУ розповіли, що готувались до можливих блекаутів, а відтак чергові відділення вже забезпечують резервними каналами зв'язку, залучать додатковий персонал і касову техніку, встановлять більше банкоматів. Також там розробили план роботи банківської системи.

Планується, що по всій Україні працюватимуть 1 035 чергових відділень системних банків.

Безготівкові розрахунки будуть загальнодоступними.

Банківськими картками також можна буде користуватися.

Андрій Пишний Голова Національного банку України Банки формуватимуть графіки роботи чергових відділень так, щоб за необхідності вони стали місцем притулку для всіх, хто його потребуватиме.

Для зниження навантаження на відділення, які працюватимуть в умовах повного відключення електрики, термін дії платіжних карток продовжуватимуть автоматично. Крім того, буде скасовано повторну ідентифікацію клієнтів.

Зверніть увагу! Системні банки вже визначили перелік 760 чергових відділень у Києві та 275 – у населених пунктах 22 областей. Перелік чергових відділень можна побачити тут, або знайти відділення, що розташоване найближче, на карті.

Як повний блекаут вплине на курс

Банкір Герман Марченко пояснює, що на тлі хвилювань серед населення, щодо неспроможності розрахуватись готівкою, гривня може дещо зміцніти. Разом з тим підкреслює, що хвилювання серед українців у такому разі будуть спричинені соціальними чинниками, а не економічними, адже банки будуть працювати.