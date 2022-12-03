Поэтому Экономика 24 решила выяснить, какова вероятность того, что во время блэкаута вы не сможете рассчитаться картой или телефоном за покупки и какую сумму в наличных целесообразно иметь.

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Финансовая подушка

Учитывая, что украинцы сейчас живут в достаточно форс-мажорных обстоятельствах, то, по мнению частного инвестора Василия Матия, безопасный размер сбережений – это сумма, которой будет достаточно на год жизни, чтобы удовлетворить хотя бы базовые потребности.

Василий Матий Частный инвестор, управляющий активами Такой запас будет придавать финансовую устойчивость и будет легче пережить текущие трудности, понимая, что у вас есть эти финансы.

Какую сумму наличными стоит держать на случай полного блэкаута

Вместе с тем он подчеркивает, что вероятность того, что 100% все свои расходы нужно будет осуществлять в наличной форме не высока. Поэтому, если говорить о том, сколько стоит отложить наличных на случай полного блэкаута – сумма, которой хватит, условно говоря, на неделю – две среднемесячных расходов. "Мне кажется, этого было бы достаточно", – резюмирует инвестор.

С ним согласен и член совета НБУ Василий Фурман. Экономист во время эфира 24 канала тоже посоветовал украинцам иметь минимальное количество наличных денег, которого хватит на обеспечение базовых потребностей в течение условной недели, чтобы быть застрахованным на любые случаи.

Василий Фурман Экономист и член совета Национального банка Украины При этом создавать искусственную панику и становиться в огромные очереди к банкоматам не нужно.

Напомним! После последнего массированного ракетного обстрела 23 ноября Приватбанк увеличили лимит на выдачу наличных до 20 тысяч гривен.

Готов ли бизнес к блэкаутам

Инвестор Василий Матий отмечает, что украинский бизнес активно приспосабливается к блэкаутам, к возможности потери обычного электропитания. Многие бизнесы переориентируются на альтернативные каналы генерации. Дизельные генераторы и другие источники электроэнергии.

Поэтому я бы не ожидал какой-то очень долгосрочной невозможности рассчитываться безналично,

– подчеркивает Матий.

Он напоминает, что есть платежные средства, работающие без сети, а транзакция рассчитывается постфактум. Также есть спутниковые сети, не связанные с сотовыми операторами.

К тому же украинцы сами могут узнать, где будет возможность рассчитаться картой даже при отсутствии электроэнергии. Для этого Матий советует просто обратить внимание, где и какой спектр покупок вы делаете. Так непосредственно на собственном опыте вы сможете узнать, будет ли в привычных для вас местах возможность рассчитаться в безналичной форме или нет.

А что с банками

Если с расчетами картами и PayPass вроде бы все стало понятно и перспектива не кажется слишком мрачной, то какова ситуация с банками? Они ведь тоже важная и неотделимая часть нашей жизни.

В НБУ рассказали, что готовились к возможным блэкаутам, поэтому дежурные отделения уже обеспечивают резервными каналами связи, привлекут дополнительный персонал и кассовую технику, установят больше банкоматов. Также там разработали план работы банковской системы.

Планируется, что по всей Украине будут работать 1035 дежурных отделений системных банков.

Безналичные расчеты будут общедоступными.

Банковскими картами также можно будет пользоваться.

Андрей Пышный Председатель Национального банка Украины Банки будут формировать графики работы дежурных отделений так, чтобы при необходимости они стали местом убежища для всех, кто в нем нуждается.

Для снижения нагрузки на отделения, которые будут работать в условиях полного отключения электричества, срок действия платежных карт будет продоляться автоматически. Кроме того, будет отменена повторная идентификация клиентов.

Обратите внимание! Системные банки уже определили список 760 дежурных отделений в Киеве и 275 – в населенных пунктах 22 областей. Перечень дежурных отделений можно увидеть здесь или найти ближайшее отделение на карте.

Как полный блэкаут повлияет на курс

Банкир Герман Марченко объясняет, что на фоне волнений среди населения касательно невозможности рассчитаться наличными, гривна может несколько окрепнуть. Вместе с тем подчеркивает, что волнения среди украинцев в таком случае будут вызваны социальными факторами, а не экономическими, ведь банки будут работать.