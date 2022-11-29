Очередная атака России

В результате массовых ракетных ударов Украина пережила блэкаут. Об этом в эфире телемарафона заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

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Несмотря на серьезные повреждения, энергосистема продемонстрировала свою способность восстанавливаться и "выключить" Украину полностью не удалось

Сейчас мы смотрим, каким образом система восстанавливается после блэкаута. Сработала автоматика – система выключилась. Энергетики начали возвращать ее к жизни сразу после окончания обстрелов. Но в целом система показывает свою способность восстанавливаться. То есть россияне своих целей не достигли,

– сказал исполнительный директор Дмитрий Сахарук.

По подсчетам, это была 14 атака России на энергетическую инфраструктуру Украины.

По словам президента "Энергоатома" Петра Котина, несмотря ни на что, все механизмы безопасности сработали должным образом. После этого на украинских атомных электростанциях заработали дизель-генераторы, позволяющие поддерживать безопасную работу атомных объектов в условиях отсутствия внешнего питания.

В случае разрушения энергогенерирующих мощностей атомной электростанции потенциальный ущерб может быть втрое больше, чем при разрушении ТЭС или ТЭЦ, еще раньше объяснял 24 каналу Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий.

Юрий Корольчук Эксперт Института энергетических стратегий Без учета Запорожской АЭС Украина имеет девять энергоблоков атомных электростанций. Если, например, четыре из них остановятся, то в лучшем случае это будет означать фактический блэкаут для части Украины. Это будет катастрофа. И тут главное – чтобы не посыпалась энергосистема. Это не является секретом ни для кого.

Что такое блэкаут и действительно ли он случился в Украине

Обратите внимание, что ТЭС и ТЭЦ производят только 25% электроэнергии Украины, АЭС – около 60%. Если будет причинен вред именно подстанциям АЭС, определенным ее объектам, то тогда можно говорить о полном блэкауте.

Блэкаут – это авария, в результате которой происходит массовое отключение всех потребителей от электроэнергии.

Именно днем ​​24 ноября из-за российских ракетных ударов критически упала частота в энергосистеме Украины. Все АЭС потеряли внешние источники электроэнергии. В результате этого автоматически отключились от украинской электросети Ровненская, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС. Запорожская АЭС была остановлена ​​еще раньше.

Максим Билявский, бывший директор по коммуникациям Группы Нафтогаз и ведущий эксперт энергетических программ центра Разумкова, рассказывает, что некорректно называть последние события в Украине блэкаутом.

Максим Белявский Ведущий эксперт энергетических программ центра Разумкова С точки зрения текущих стандартов называть ситуацию в Украине блэкаутом некорректно. Более корректно называть это системной аварией. Или если мы используем терминологию энерготехнического комплекса Евросоюза, то это называется браунаутом. То есть сегментация энергосистемы из-за резкого падения частоты вследствие внезапной разгрузки. Это отключение генерирующей станции от потребителей.

Исчез свет не только у нас

Обстрелы россиян вызвали обесточивание не только среди жителей Украины, но и Молдовы. По словам Олега Попенко, эксперта по ЖКУ, дело в том, что обстрелы Украины и прекращения транзита газа в Молдову пришлось почти на одно и то же время.

Электроэнергию для Молдовы производит Тираспольская ТЭЦ, которая находится на территории Приднестровья, оккупированном россиянами. Россия ограничила поставки газа на ТЭЦ, параллельно ударила по энергосистеме Украины. В этой ситуации получилось так, что обе страны остались без света,

– объясняет эксперт.

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Кроме того, энергосистемы Украины и Молдовы объединены и работают синхронно с европейской континентальной сетью.

Чем грозит остановка всех АЭС

Максим Белявский объясняет, что аварийная разгрузка энергосистемы и, следовательно, износ систем автоматики частотной разгрузки, которые фактически отключают все ядерные энергоблоки, влияют на ядерную безопасность не только Украины, но и всего мира.

В первую очередь Европейского Союза. Об этом заявлял и руководитель МАГАТЭ. Но важно, чтобы эти заявления были не только заявлениями, но и сопровождались конкретными действиями. Первая из них – деоккупация Запорожской АЭС. Количество ее энергоблоков может покрыть тот дефицит электроэнергий, который возник в украинской энергосистеме в результате террористических российских ударов,

– отмечает Белявский.

Кроме этого, ситуация с Запорожской АЭС довольно шаткая. Стоит отметить, что новый "Чернобыль" возможен только там , ведь ее постоянно обстреливают российские захватчики.

Конечно, атомные электростанции могут работать в случае полного обесточивания на дизель-генераторах. Но сказать, сколько это будет продолжаться – трудно.

Во-первых, все зависит от того, какое количество дизель-генераторов подключено к атомной электростанции.

Во-вторых, от установленной мощности, а она в свою очередь от количества энергоблоков, которые находятся в "холодной" или "горячей" остановке.

Конкретно сказать, что в среднем дизель-генераторы будут давать возможность питать все технологические операции атомной электростанции в течение конкретного количества часов, очень сложно. Каждая ситуация – индивидуальна. Но могу заверить, что на всех атомных электростанциях Украины, которыми оперируется "Энергоатом", сделано все возможное, чтобы продолжительность аварийного питания была максимальной,

– добавляет собеседник.

Как долго будут продолжаться отключения, если Россия снова прибегнет к массированному обстрелу

Пока спрогнозировать это никто не может, ведь все будет зависеть от последствий обстрелов, а именно нанесенных поражений.

Необходимо понимать такое понятие в инженерной механике, как "технологическая наследственность". Она говорит о следующем – каждая предыдущая операция, или каждое предыдущее состояние технической системы, влияет на будущее срабатывание или будущую продолжительность отключения.

Конечно, с каждым ударом энергосистема меняется. Главная задача в таком случае, как можно скорее вернуть ее в состояние, которое было у нас в конце октября,

– говорит эксперт энергетических программ центра Разумкова.

В общем, преодолевать все последствия ракетных обстрелов будут достаточно долго, ведь это длительный процесс. На это может уйти от одного года.

Почему не стоит рассчитывать на разные сценарии с блэкаутами

Лучше максимально обеспечить себя всем необходимым в такой ситуации, советует Максим Белявский. Ведь рассчитать, что может быть и сколько будут продолжаться отключения, почти невозможно: