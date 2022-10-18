Для того чтобы вызвать серьезные проблемы с энергоснабжением, не нужно разрушать полностью АЭС, достаточно даже просто частично вывести из строя оборудование, рассказывает в комментарии 24 каналу Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий.

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Энергетическая катастрофа для Украины

Практически 70% электроэнергии в Украине производится АЭС. В случае разрушения энергогенерирующих мощностей атомной электростанции потенциальный ущерб может быть втрое больше, чем при разрушении ТЭС или ТЭЦ.

Юрий Корольчук

Эксперт Института энергетических стратегий

Без учета Запорожской АЭС у Украины есть девять энергоблоков атомных электростанций. Если, например, четыре из них остановятся, то в лучшем случае это будет означать фактический блекаут для Украины. Это будет крушение. И здесь главное – чтобы не посыпалась энергосистема. Это не секрет ни для кого.

Что несет угрозу

Эксперт надеется, что АЭС защищены от ракет лучше ТЭС и ТЭЦ. В случае с атомными электростанциями угрозу несет:

  • повреждение распределительных сетей;
  • линий электропередач;
  • оборудование, отвечающее за охлаждение атомных реакторов АЭС;

Теоретически можно воспользоваться аварийной помощью из-за границы. Но ни Польша, ни Венгрия, ни Румыния не способны обеспечить Украине поставки электроэнергии в достаточном объеме.

Эти страны сами энергодефицитны. Кроме того, следует учитывать существующие технические ограничения пропускной способности трансграничных электросетей,
– добавил Юрий Корольчук.

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Как прожить день без света

Если отключение электроэнергии только временное, то эксперты советуют запастись:

  • Водой;
  • Свечи и спички;
  • Туристические принуждения: газовые горелки и лампы;
  • Павербанками, батарейками, устройствами, позволяющими заряжать мобильные устройства от энергии солнца, аккумуляторными батареями. Не забывайте всегда держать свои мобильные устройства заряженными;
  • Адаптер к зарядке в авто;
  • Теплой одеждой, одеялами и обувью.
  • Пригодится генератор.


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