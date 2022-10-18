Для того, щоб спричинити серйозні проблеми з енергопостачанням не потрібно руйнувати повністю АЕС, достатньо навіть просто частково вивести з ладу обладнання, розповідає у коментарі 24 каналу Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних стратегій.

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Енергетична катастрофа для України

Практично 70% електроенергії в Україні виробляють АЕС. В разі руйнування енергогенеруючих потужностей атомної електростанції потенційна шкода може бути втричі більшою, ніж при руйнуванні ТЕС або ТЕЦ.

Юрій Корольчук Експерт Інституту енергетичних стратегій Без урахування Запорізької АЕС Україна має дев’ять енергоблоків атомних електростанцій. Якщо, наприклад, чотири з них зупиняться, то в кращому випадку це означатиме фактичний блекаут для частини України. Це буде катастрофа. І тут головне – щоб не посипалась енергосистема. Це не є секретом ні для кого.

Що несе загрозу

Експерт сподівається, що АЕС захищені від ракет краще, ніж ТЕС і ТЕЦ. У випадку з атомними електростанціями загрозу несе:

пошкодження розподільчих мереж;

ліній електропередач;

обладнання, яке відповідає за охолодження атомних реакторів АЕС;

Виведення подібного обладнання з ладу хоча б на декілька днів означатиме, що Україні ніде буде взяти електроенергію.

Теоретично можна скористатись аварійною допомогою з-за кордону. Але ні Польща, ні Угорщина, ні Румунія не здатні будуть забезпечити Україні поставки електроенергії в достатньому обсязі.

Ці країни самі є енергодефіцитними. Крім того, варто враховувати існуючі технічні обмеження пропускної спроможності транскордонних електромереж,

– додав Юрій Корольчук.

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Як прожити день без світла

Якщо відключення електроенергії лише тимчасове, то експерти радять запастися:

Водою;

Наберіть у всі можливі ємкості води. Це можна зробити навіть, якщо у квартирі є ванна. Це насамперед важливо для каналізації, адже потрібно буде ходити в туалет;

Свічки та сірники;

Туристичними примусами: газові пальники та лампи;

Павербанками, батарейками, пристроями, які дають можливість заряджати мобільні пристрої від енергії сонця, акумуляторними батареями. Не забувайте завжди тримати свої мобільні пристрої зарядженими;

Адаптер до зарядки в авто;

Теплим одягом, ковдрами та взуттям.

У пригоді стане генератор.

Він дозволить розв'язувати питання електроенергії в приміщенні. Проте, це діятиме лише у випадку, коли люди живуть у приватному будинку. Адже генератор на 40 квартирний під'їзд коштує близько 700 тисяч гривень і споживає близько 4,5 літра дизпалива на годину.



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