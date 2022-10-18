В настоящее время энергетики работают над восстановлением питания у потребителей, оставшихся без света в результате обстрелов.

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Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" пока не вводил графики аварийных ограничений потребителей,

– говорится в сообщении.

Украинцев призывали сохранять спокойствие и экономно потреблять электроэнергию.



Как сохранить заряд телефона, если нет света / Источник: Госспецсвязи / Инфографика 24 канала

Что известно о последствиях новых обстрелов Украины

В результате утренних обстрелов 18 октября по энергетической инфраструктуре без света остались жители Житомира и часть Киева. В Днепре власти сообщали о возможных перебоях в электроснабжении.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал тех людей , у которых есть свет, экономно его использовать. Кроме того, он призвал произвести запасы воды, которую можно набрать в бюветах.

В Житомире по состоянию на 12:50 электроснабжение удалось восстановить только у 25-30% населения. Известно, что в результате атаки пострадали 2 человека. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии в больнице.

Обратите внимание! По словам президента Владимира Зеленского, с 10 октября российские войска разрушили уже 30% электростанций Украины .

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