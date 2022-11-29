Чергова атака Росії

Внаслідок масових ракетних ударів, Україна пережила блекаут. Про це в ефірі телемарафону заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

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Попри серйозні пошкодження, енергосистема продемонструвала свою спроможність відновлюватися і "вимкнути" Україну повністю не вдалося

Зараз ми дивимось, яким чином система відновлюється після блекауту. Спрацювала автоматика — система виключилась. Енергетики почали повертати її до життя одразу після закінчення обстрілів. Але в цілому система показує свою спроможність відновлюватися. Тобто росіяни своїх цілей не досягли,

– сказав виконавчий директор Дмитро Сахарук.

За підрахунками, це була 14 атака Росії на енергетичну інфраструктуру України.

За словами президента "Енергоатома" Петра Котіна, попри все, усі механізми безпеки спрацювали належним чином. Після цього на українських атомних електростанціях запрацювали дизель-генератори, які дозволяють підтримувати безпечну роботу атомних об’єктів в умовах відсутності зовнішнього живлення.

В разі руйнування енергогенеруючих потужностей атомної електростанції потенційна шкода може бути втричі більшою, ніж при руйнуванні ТЕС або ТЕЦ, ще раніше пояснював 24 каналу Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних стратегій.

Юрій Корольчук Експерт Інституту енергетичних стратегій Без урахування Запорізької АЕС Україна має дев’ять енергоблоків атомних електростанцій. Якщо, наприклад, чотири з них зупиняться, то в кращому випадку це означатиме фактичний блекаут для частини України. Це буде катастрофа. І тут головне – щоб не посипалась енергосистема. Це не є секретом ні для кого.

Що таке блекаут і чи справді він трапився в Україні

Зверніть увагу, що ТЕС та ТЕЦ виробляють лише 25% електроенергії України, натомість АЕС – близько 60%. Якщо буде завдано шкоди саме підстанціям АЕС, певним її об'єктам, то тоді можна говорити про повний блекаут.

Блекаут – це аварія, внаслідок якої стається масове відключення всіх споживачів від електроенергії.

Саме вдень 24 листопада через російські ракетні удари критично впала частота в енергосистемі України. Усі АЕС втратили зовнішні джерела електроенергії. Внаслідок цього автоматично відключилися від української електромережі Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС. Запорізька АЕС була зупинена ще раніше.

Максим Білявський, колишній директор з комунікацій Групи Нафтогаз та провідний експерт енергетичних програм центру Разумкова, розповідає, що некоректно називати останні події в Україні блекаутом.

Максим Білявський Провідний експерт енергетичних програм центру Разумкова З точки зору поточних стандартів, називати ситуацію в Україні блекаутом некоректно. Більш коректно називати це системною аварією. Або якщо ми використовуємо термінологію енерготехнічного комплексу Євросоюзу, то це називається браунаутом. Тобто сегментація енергосистеми через різке падіння частоти внаслідок раптового розвантаження. Це відключення генеруючої станції від споживачів.

Зникло світло не тільки у нас

Обстріли росіян спричинили знеструмлення не тільки серед жителів України, але й Молдови. За словами Олега Попенка, експерта з ЖКП, річ у тім, що обстріли України та припинення транзиту газу до Молдови припало майже на один і той же час.

Електроенергію для Молдови виробляє Тираспольська ТЕЦ, яка знаходиться на території Придністров'я, яке окуповане росіянами. Росія обмежила постачання газу на ТЕЦ, паралельно вдарила по енергосистемі України. У цій ситуацій вийшло так, що обидві країни залишилися без світла,

– пояснює експерт.

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Крім того, енергосистеми України і Молдови наразі об'єднані і працюють синхронно з європейською континентальною мережею.

Чим загрожує зупинка усіх АЕС

Максим Білявський пояснює, що аварійне розвантаження енергосистеми і, відтак, спрацювання систем автоматики частотного розвантаження, які фактично відключають усі ядерні енергоблоки, впливають на ядерну безпеку не лише України, але й усього світу.

У першу чергу Європейського Союзу. Про це власне заявляв і керівник МАГАТЕ. Але важливо, щоб ці заяви не були лише заявами, а ще й супроводжувалися конкретними діями. Перша з них – деокупація Запорізької АЕС. Кількість її енергоблоків може покрити той дефіцит електроенергій, який виник в українській енергосистемі внаслідок терористичних російських ударів,

– зауважує Білявський.

Крім цього, ситуація із Запорізькою АЕС є доволі хиткою. Варто зауважити, що новий "Чорнобиль" можливий лише там, адже її постійно обстрілюють російські загарбники.

Звичайно, що атомні електростанції можуть працювати у випадку повного знеструмлення на дизель-генераторах. Але сказати скільки це триватиме – важко.

По-перше, все залежатиме від того, яка кількість дизель-генераторів підключена до атомної електростанції.

все залежатиме від того, яка кількість дизель-генераторів підключена до атомної електростанції. По-друге, від встановленої потужності, а вона, своєю чергою, від кількості енергоблоків, які знаходяться в "холодній" чи "гарячій" зупинці.

Конкретно сказати, що в середньому дизель-генератори будуть давати можливість живити всі технологічні операції атомної електростанції протягом конкретної кількості годин, дуже складно. Кожна ситуація – індивідуальна. Але можу запевнити, що на усіх атомних електростанціях України, якими оперується "Енергоатом", зроблено все можливе, аби тривалість аварійного живлення була максимальною,

– додає співрозмовник.

Як довго триватимуть відключення, якщо Росія знову вдасться до масованого обстрілу

Поки спрогнозувати це ніхто не може, адже все залежатиме від наслідків обстрілу, а саме завданих уражень.

Потрібно розуміти таке поняття в інженерній механіці, як "технологічна спадковість". Вона говорить про наступне – кожна попередня операція, або кожен попередній стан технічної системи, впливає на майбутнє спрацювання або майбутню тривалість відключення.

Звісно, з кожним ударом, енергосистема змінюється. Головне завдання у такому випадку, якнайшвидше повернути її до стану, який був у нас наприкінці жовтня,

– каже експерт енергетичних програм центру Разумкова.

Загалом, долати усі наслідки ракетних обстрілів будуть доволі довго, адже це довготривалий процес. На це може піти від одного року.

Чому не варто розраховувати на різні сценарії з блекаутами

Краще максимально забезпечити себе усім необхідним у разі такої ситуації, радить Максим Білявський. Адже розрахувати, що може бути і скільки триватимуть відключення, майже не можливо: