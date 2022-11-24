Максимальну суму 20 000 гривень клієнт банку може зняти за одну операцію, яку можна здійснювати раз на 3 години. Про це повідомила пресслужба банку.

Актуально Робота банків під час відключення електроенергії: як працюють банкомати та відділення

Як функціонує ПриватБанк зараз

На сьогодні у мережі ПриватБанку працюють понад 5 000 банкоматів у всіх регіонах України. При відключеннях світла забезпечують безперебійну роботу програми Приват24 та Приват24 для бізнесу, а також процесингу та системи безготівкових розрахунків завдяки перенесенню цифрових потужностей у хмару.

Під час аварійних відключень електроенергії для отримання послуг клієнти можуть звернутись до найближчого чергового відділення, що буде працювати у окремому режимі.

Робота банків під час обстрілів

Банки припиняють роботу на період повітряної тривого, але за умови відсутності світла працюють усі відділення, що забезпечені генераторами.

Після ракетної атаки 23 листопада у країні працювало 3800 банкоматів та понад 1500 банківських відділень.

За даними регулятора, влітку в країні працювало близько 6000 банківських відділень. Загальна кількість банкоматів, що функціонують в Україні, становила 28,2 тисячі.

За словами заступника Голови Правління Акціонерного Товариства "Комерційний Індустріальний Банк" (COMINBANK) Борис Рафалович, банки були готові до відключень світла ще задовго до того, як вони почались.

Графік може бути ситуативно переглянутий, якщо виникне така необхідність. Проте тактика роботи полягає в гнучкості, швидкому ухваленні рішення і намірі підтримувати безперервність послуг. Наразі перебоїв у обслуговуванні фізосіб та компаній ми не допускаємо, звісно з орієнтацією на “банківський день” і правила загальні для всього ринку,

– зазначив Борис Рафалович

Нагадаємо, 23 лютого після масованої ракетної атаки Україна пережила блекаут.