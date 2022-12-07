Банки в свою очередь предлагают украинцам кредитные каникулы, если у них просрочка более 90 дней. Однако у многих могло из-за этого сложиться заблуждение, что кредитные каникулы равны не платить за кредит и проценты по нему.

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Неработающие кредиты

Неработающие кредиты (NPL – non-performing loans) – это кредиты по телу, или процентами по которым является просрочка более 90 дней, или те, где заемщик, скорее всего, не выполнит своих обязательств.

Больше NPL кредитов приходится на Приватбанк – около 60%, согласно данным НБУ.

В общей сложности в госбанках сконцентрировано около 80% таких кредитов.

Полномасштабная война приведет к существенному ухудшению платежеспособности заемщиков, а следовательно – к росту потерь от кредитного риска и доли NPL,

– подчеркивают в НБУ.

При этом объем кредитных портфелей Приватбанка составляет 266 959 миллиона гривен, а Ощадбанка и Укрэксимбанка по 139 852 и 144 829 миллиона долларов соответственно.

Кредитные каникулы

Постановлением от 25 февраля НБУ разрешил банкам ввести кредитные каникулы в отношении заемщиков. Но следует заметить, что некоторые банки сделали это добровольно.

То есть простыми словами кредитные каникулы – это временная отсрочка от уплаты платежей по кредиту, предоставляемая кредитором заемщику по собственной инициативе, с сохранением обязательств по их погашению в будущем. Кредитные каникулы никак не уменьшают сумму долга, но дают отсрочить уплату по ссуде или начисленным процентам.

Аналитик Евгений Дубогрыз объясняет, что в связи с войной есть ряд заемщиков, которые не могут платить так, как раньше, поскольку их доходы существенно снизились, или же их бизнес разрушен и платить просто не из чего. Следовательно, они пользуются так называемыми кредитными каникулами, то есть "не платят здесь и сейчас".

Евгений Дубогрыз Экономический аналитик Норма о кредитных каникулах – это об облегчении условий для заемщиков. Для банков она ничего не меняет в плане неработающих кредитов – если заемщик не платит, не может или не сможет платить, это NPL. Независимо от того, платит ли он сейчас. Независимо от того, имеет ли право юридически отсрочить платежи.

Можно ли не платить за кредит

Согласно закону, регулирующему ряд норм во время действия военного положения и еще 30 дней после, некоторые штрафные санкции не начисляются, а пеня списывается и т.д. Экономика 24 спросила у адвокатов, есть ли какие-то смягчения для заемщиков в юридическом разрезе.

Адвокат Игорь Чудовский, в комментарии рассказывает, что торгово-промышленная палата признала, что во время военного положения может применяться норма об установлении форс-мажорных обстоятельств для должников банков.

Игорь Чудовский Адвокат, управляющий партнер Адвокатского объединения "Чудовский и партнеры" Если кредитор, а именно банк, обратится в суд с иском о взыскании долга, то суд может применить норму о форс-мажоре при уплате должником долга и начислить к взысканию только сумму кредита и проценты. Остальные начисления в виде пени и штрафов во время войны не начисляются. Кроме того, также действует мораторий на взыскание предмета ипотеки и выдворение из жилья. Это именно те нормы, которые действуют во время военного положения.

Господин Чудовский резюмирует: "Таким образом, следует сделать выводы, что долг нужно платить, если возникают трудности при уплате, то тогда нужно договариваться с банком об условиях уплаты кредита, а именно об отсрочке или изменении суммы и графике платежей". Адвокат советует украинцам оформлять подобные договоренности в письменном виде как дополнительный договор.

Адвокат АО Legal Strategy Оксана Дурова отметила, что законодательство Украины что до, что после введения военного положения не предусматривало такого основания для неуплаты кредита, как потеря работы или отсутствие каких-либо источников финансирования.

Однако в настоящее время предусмотрены определенные смягчения по оплате кредитов. Законом Украины №2120-IX были внесены изменения в Гражданский Кодекс Украины. Так, в период действия в Украине военного, чрезвычайного положения и в 30-дневный срок после его прекращения или отмены при просрочке заемщиком выполнения денежного обязательства по договору, заемщик освобождается от ответственности, определенной статьей 625 ГК, а также от обязанности уплаты в пользу кредитодателя (заемодателя) неустойки (штрафа, пени) за такую просрочку.

Госпожа Дурова отмечает, что неустойка (штраф, пеня) и другие платежи, уплата которых предусмотрена соответствующими договорами, начисленные включительно с 24 февраля 2022 за просрочку выполнения (неисполнение, частичное исполнение) по таким договорам, подлежат списанию кредитодателем (заемодателем).

При этом не введены экстраслучаи наложения моратория по неуплате самого кредита.

То есть лицо все равно обязано выплатить тело кредита и проценты за его пользование, но освобождается от ответственности в виде штрафа, пени, инфляционных расходов в случае его просрочки,

– объясняет Дурова.

Вместе с тем отмечает, что следует учитывать, что после завершения действия данного положения они все еще будут должны ссуду и все суммы и проценты просроченной задолженности кредитодателям, но перестанут быть освобождены от уплаты неустойки и соответствующих механизмов взыскания долгов.

В настоящее время существуют некоторые смягчения для определенных видов кредитных договоров. Законом Украины №2120-IX также предусмотрено, что в период действия в Украине военного, чрезвычайного положения и в 30-дневный срок после его прекращения или отмены в отношении недвижимого имущества, принадлежащего физическим лицам и находящегося в ипотеке по потребительским кредитам, невозможно: обратить взыскание на ипотечное имущество, продавать или приобретать право собственности на предмет ипотеки; выселять жильцов из ипотечного имущества; реализовать предмет ипотеки на электронных торгах.

С учетом военного положения и его негативных последствий для финансового положения многих граждан банки создают различные программы кредитных каникул, отсрочку и реструктуризацию долгов. Банковские учреждения все равно заинтересованы в уплате задолженностей, им выгодно предоставить определенные условия лицу для растяжения долга, уменьшение процентов за пользование кредитом для его будущего полного погашения,

– рассказывает Дурова.

Адвокат добавляет, что так называемые кредитные каникулы или программы реструктуризации кредитного долга могут быть положительным моментом для клиента, которому рано или поздно придется оплатить кредит и понести определенные негативные последствия. Следовательно, Дурова объясняет, что заемщику просто невыгодно накапливать долг и не вносить хотя бы какие-то умеренные суммы для оплаты кредита.