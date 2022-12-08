Курс валют у банках
- За даними I.UA, 8 грудня листопада готівковий долар в банках України можна купити в середньому за 39,12 гривні (-10 копійок проти 7 грудня), а продати за 40 гривні (без змін).
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- Готівкове євро банки купують за 41,02 гривню (без змін), а продають в середньому за 41,94 гривні (-6 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 39,72 гривні (+19 копійок), а продають – за 40,04 гривні (-11 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 41,40 07 гривні (+33 копійки), а продаж – 41,76 гривні (+1 копійка).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,95 гривні (+2 копійки), а продаж – 40,14 гривні (+2 копійки).
- Євро купують по 41,43 гривні (+1 копійка), а продають за 41,75 гривні (+3 копійки).
Яким буде курс цього тижня
Протягом тижня я очікую на поступове збільшення попиту на іноземну валюту на готівковому ринку та помірне зростання курсу. На мою думку, курс долара при цьому знаходитиметься в діапазоні 40–40,80 гривні за долар.
Також банкірка додала, що підтримку гривні у готівковому сегменті, як і раніше, надаватимуть операції із купівлі іноземної валюти на безготівковому ринку із розміщенням придбаної валюти на депозитах. "Популярність цього способу придбання валюти потроху зростає та відвертає частину попиту з готівкового ринку", – розповіла Золотько.