Курс валют у банках

За даними I.UA, 8 грудня листопада готівковий долар в банках України можна купити в середньому за 39,12 гривні (-10 копійок проти 7 грудня), а продати за 40 гривні (без змін).

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Готівкове євро банки купують за 41,02 гривню (без змін), а продають в середньому за 41,94 гривні (-6 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,72 гривні (+19 копійок), а продають – за 40,04 гривні (-11 копійок), за даними finance.ua.

(+19 копійок), а продають – за (-11 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41,40 07 гривні (+33 копійки), а продаж – 41,76 гривні (+1 копійка).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,95 гривні (+2 копійки), а продаж – 40,14 гривні (+2 копійки).

(+2 копійки), а продаж – (+2 копійки). Євро купують по 41,43 гривні (+1 копійка), а продають за 41,75 гривні (+3 копійки).

Зверніть увагу! У період з 28 листопада по 2 грудня суттєво зріс попит на іноземну валюту з боку клієнтів банків. Чому попит був більший, ніж зростання пропозиції, пояснив член Ради Нацбанку Богдан Данилишин.

Яким буде курс цього тижня

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Протягом тижня я очікую на поступове збільшення попиту на іноземну валюту на готівковому ринку та помірне зростання курсу. На мою думку, курс долара при цьому знаходитиметься в діапазоні 40–40,80 гривні за долар.

Також банкірка додала, що підтримку гривні у готівковому сегменті, як і раніше, надаватимуть операції із купівлі іноземної валюти на безготівковому ринку із розміщенням придбаної валюти на депозитах. "Популярність цього способу придбання валюти потроху зростає та відвертає частину попиту з готівкового ринку", – розповіла Золотько.