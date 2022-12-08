Курс валют в банках

За данным I.UA, 8 декабря ноября наличный доллар в банках Украины можно купить в среднем за 39,12 гривны (-10 копеек против 7 декабря), а продать за 40 гривны (без изменений).

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Наличное евро банки покупают за 41,02 гривны (без изменений), а продают в среднем за 41,94 гривны (-6 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 39,72 гривны (+19 копеек), а продают – за 40,04 гривны (-11 копеек), по данным finance.ua.

(+19 копеек), а продают – за (-11 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,40 07 гривны (+33 копейки), а продажа – 41,76 гривны (+1 копейка).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,95 гривны (+2 копейки), а продажа – 40,14 гривны (+2 копейки).

(+2 копейки), а продажа – (+2 копейки). Евро покупают по 41,43 гривны (+1 копейка), а продают за 41,75 гривны (+3 копейки).

Обратите внимание! В период с 28 ноября по 2 декабря существенно вырос спрос на иностранную валюту со стороны клиентов банков. Почему спрос был больше, чем рост предложения, объяснил член Совета Нацбанка Богдан Данилишин.

Каким будет курс этой недели

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка В течение недели я ожидаю постепенного увеличения спроса на иностранную валюту на наличном рынке и умеренного роста курса. На мой взгляд, курс доллара при этом будет находиться в диапазоне 40–40,80 гривны за доллар.

Также банкирша добавила, что поддержку гривни в наличном сегменте по-прежнему будут оказывать сделки по покупке иностранной валюты на безналичном рынке с размещением приобретенной валюты на депозитах. "Популярность этого способа покупки валюты понемногу растет и отвращает часть спроса с наличного рынка", – рассказала Золотько.