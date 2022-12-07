Курс валют в банках

По данным Минфина, 7 декабря ноября наличный доллар в банках Украины можно купить в среднем за 39,80 гривны (без изменений против 6 декабря), а продать за 40,30 гривны (без изменений).

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Наличное евро банки покупают за 41 гривну (-5 копеек), а продают в среднем за 41,90 гривны (-5 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 39,53 гривны (-24 копейки), а продают – за 40,15 гривны (-12 копеек), по данным finance.ua.

(-24 копейки), а продают – за (-12 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,07 гривны (-30 копеек), а продажа – 41,75 гривны (-17 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,90 гривны (-16 копеек), а продажа – 40,05 гривны (-12 копеек).

(-16 копеек), а продажа – (-12 копеек). Евро покупают по 41,35 гривны (-22 копейки), а продают по 41,65 гривны (-21 копейки).

Каким будет курс этой недели

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка В течение недели я ожидаю постепенного увеличения спроса на иностранную валюту на наличном рынке и умеренного роста курса. На мой взгляд, курс доллара при этом будет находиться в диапазоне 40–40,80 гривны за доллар.

Также банкирша добавила, что поддержку гривни в наличном сегменте по-прежнему будут оказывать сделки по покупке иностранной валюты на безналичном рынке с размещением приобретенной валюты на депозитах. "Популярность этого способа покупки валюты понемногу растет и отвращает часть спроса с наличного рынка", – рассказала Золотько.