Курс валют в банках

По данным Минфина, 6 декабря ноября наличный доллар в банках Украины можно купить в среднем за 39,80 гривны (без изменений против 5 декабря), а продать за 40,30 гривны (без изменений).

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Наличное евро банки покупают за 41,05 гривны (+5 копеек), а продают в среднем за 41,95 гривны (+5 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 39,77 гривны (-5 копеек), а продают – за 40,27 гривны (-3 копейки), по данным finance.ua.

(-5 копеек), а продают – за (-3 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,37 гривны (-13 копеек), а продажа – 41,92 гривны (-26 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,06 гривны (-3 копейки), а продажа – 40,17 гривны (-3 копейки).

(-3 копейки), а продажа – (-3 копейки). Евро покупают по 41,57 гривны (-3 копейки), а продают по 41,86 гривны (-4 копейки).

Каким будет курс этой недели

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка В течение недели я ожидаю постепенного увеличения спроса на иностранную валюту на наличном рынке и умеренного роста курса. На мой взгляд, курс доллара при этом будет находиться в диапазоне 40–40,80 гривны за доллар.

Также банкирша добавила, что поддержку гривны в наличном сегменте по-прежнему будут оказывать сделки по покупке иностранной валюты на безналичном рынке с размещением приобретенной валюты на депозитах. "Популярность этого способа покупки валюты понемногу растет и отвращает часть спроса с наличного рынка", – рассказала Золотько.