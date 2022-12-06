Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 6 грудня листопада готівковий долар в банках України можна купити в середньому за 39,80 гривні (без змін проти 5 грудня), а продати за 40,30 гривні (без змін).

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Готівкове євро банки купують за 41,05 гривню (+5 копійок), а продають в середньому за 41,95 гривні (+5 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,77 гривні (-5 копійок), а продають – за 40,27 гривні (-3 копійки), за даними finance.ua.

(-5 копійок), а продають – за (-3 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41,37 гривні (-13 копійок), а продаж – 41,92 гривні (-26 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,06 гривні (-3 копійки), а продаж – 40,17 гривні (-3 копійки).

(-3 копійки), а продаж – (-3 копійки). Євро купують по 41,57 гривні (-3 копійки), а продають за 41,86 гривні (-4 копійки).

Яким буде курс цього тижня

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Протягом тижня я очікую на поступове збільшення попиту на іноземну валюту на готівковому ринку та помірне зростання курсу. На мою думку, курс долара при цьому знаходитиметься в діапазоні 40–40,80 гривні за долар.

Також банкірка додала, що підтримку гривні у готівковому сегменті, як і раніше, надаватимуть операції із купівлі іноземної валюти на безготівковому ринку із розміщенням придбаної валюти на депозитах. "Популярність цього способу придбання валюти потроху зростає та відвертає частину попиту з готівкового ринку", – розповіла Золотько.