Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 5 грудня листопада готівковий долар в банках України можна купити в середньому за 39,80 гривні (без змін проти 2 грудня), а продати за 40,30 гривні (-7 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 41 гривню (+30 копійок), а продають в середньому за 41,90 гривні (+40 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,82 гривні (-18 копійок), а продають – за 40,30 гривні (+2 копійки), за даними finance.ua.

(-18 копійок), а продають – за (+2 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41,50 гривні (+35 копійки), а продаж – 42,18 гривні (+56 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,09 гривні (+4 копійки), а продаж – 40,20 гривні (+3 копійки).

(+4 копійки), а продаж – (+3 копійки). Євро купують по 41,60 гривні (+35 копійок), а продають за 41,90 гривні (+28 копійок).

Яким буде курс цього тижня

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Протягом тижня я очікую на поступове збільшення попиту на іноземну валюту на готівковому ринку та помірне зростання курсу. На мою думку, курс долара при цьому знаходитиметься в діапазоні 40–40,80 гривні за долар.

Також банкірка додала, що підтримку гривні у готівковому сегменті, як і раніше, надаватимуть операції із купівлі іноземної валюти на безготівковому ринку із розміщенням придбаної валюти на депозитах. "Популярність цього способу придбання валюти потроху зростає та відвертає частину попиту з готівкового ринку", – розповіла Золотько.