Курс валют в банках

По данным "Минфина", 5 декабря ноября наличный доллар в банках Украины можно купить в среднем за 39,80 гривны (без изменений против 2 декабря), а продать за 40,30 гривны (-7 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 41 гривну (+30 копеек), а продают в среднем за 41,90 гривны (+40 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 39,82 гривны (-18 копеек), а продают – за 40,30 гривны (+2 копейки), по данным finance.ua.

(-18 копеек), а продают – за (+2 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,50 гривны (+35 копеек), а продажа – 42,18 гривны (+56 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,09 гривны (+4 копейки), а продажа – 40,20 гривны (+3 копейки).

(+4 копейки), а продажа – (+3 копейки). Евро покупают по 41,60 гривны (+35 копеек), а продают по 41,90 гривны (+28 копеек).

Каким будет курс этой недели

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка В течение недели я ожидаю постепенного увеличения спроса на иностранную валюту на наличном рынке и умеренного роста курса. На мой взгляд, курс доллара при этом будет находиться в диапазоне 40 – 40,80 гривны за доллар.

Также банкирша добавила, что поддержку гривны в наличном сегменте по-прежнему будут оказывать сделки по покупке иностранной валюты на безналичном рынке с размещением приобретенной валюты на депозитах. "Популярность этого способа покупки валюты понемногу растет и отвлекает часть спроса с наличного рынка", – рассказала Золотько.