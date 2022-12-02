Курс валют в банках

По данным "Минфина", 2 декабря ноября наличный доллар в банках Украины можно купить в среднем за 39,80 гривны (-10 копеек против 1 декабря), а продать за 40,37 гривны (-3 копейки).

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Наличное евро банки покупают за 40,70 гривен (+20 копеек), а продают в среднем за 41,50 гривны (+10 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 40 г уровень (+12 копеек), а продают – за 40,28 гривны (-4 копейки), по данным finance.ua.

(+12 копеек), а продают – за (-4 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,15 гривны (+43 копейки), а продажа – 41,62 гривны (+14 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,05 гривны (-7 копеек), а продажа – 40,17 гривны (-8 копеек).

(-7 копеек), а продажа – (-8 копеек). Евро покупают по 41,25 гривны (+15 копеек), а продают по 41,62 гривны (+27 копеек).

Каким будет курс в декабре

Экономический эксперт Даниил Монин, в комментарии 24 каналу, отметил, причин для девальвации гривни в целом нет. Также он напомнил, что в конце года Минфину придется закрывать бюджетный год, а средства только в валюте, чтобы закрыть гривневые расходы. Поэтому в конце декабря ожидаются большие расходы валюты Минфином, что должно способствовать укреплению гривны.

Даниил Монин Экономический эксперт Новогодний пик продаж вряд ли в этом году состоится в связи с ухудшающейся экономической ситуацией. Поэтому думаю, что стоит ожидать даже небольшого укрепления гривны до 38 – 40 гривен за доллар на наличном рынке в декабре .

Что прогнозируют банкиры на этой неделе