Курс валют в банках
- По данным Минфина, 1 декабря ноября наличный доллар в банках Украины можно купить в среднем за 39,90 гривен (без изменений против 30 ноября), а продать за 40,40 гривен (без изменений).
Интересно Курс доллара может упасть перед Новым Годом: что поможет гривне укрепиться
- Наличное евро банки покупают за 40,50 грн (без изменений), а продают в среднем за 41,40 грн (без изменений).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем за 39,88 40 гривен (-12 копеек), а продают – за 40,32 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,72 гривны (-11 копеек), а продажа – 41,48 гривны (+19 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,12 гривны (-3 копейки), а продажа – 40,25 гривны (-1 копейки).
- Евро покупают по 41,10 гривны (+5 копеек), а продают по 41,35 гривны (+10 копеек).
Каким будет курс в декабре
Экономический эксперт Даниил Монин, в комментарии 24 каналу, отметил, что причин для девальвации гривни в целом нет. Также он напомнил, что в конце года Минфину придется закрывать бюджетный год, а средства только в валюте, чтобы закрыть гривневые расходы. Поэтому в конце декабря ожидаются большие расходы валюты Минфином, что должно способствовать укреплению гривны.
Новогодний пик продаж вряд ли в этом году состоится в связи с ухудшающейся экономической ситуацией. Поэтому думаю, что стоит ожидать даже небольшого укрепления гривны до 38–40 гривен за доллар на наличном рынке в декабре.
Что прогнозируют банкиры на этой неделе
- Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, считает, что на этой неделе стоимость американской валюты на наличном рынке будет находиться в коридоре 40 – 40,90 гривны за доллар.
- Герман Марченко, директор департамента казначейства Акционерного общества "Коммерческий индустриальный банк" (COMINBANK) не прогнозирует глобального изменения валютных трендов. По его мнению, в течение этой недели курс доллара будет оставаться в пределах 39,50 – 41 гривна за доллар.