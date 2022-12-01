Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 1 грудня листопада готівковий долар в банках України можна купити в середньому за 39,90 гривні (без змін проти 30 листопада), а продати за 40,40 гривні (без змін).
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- Готівкове євро банки купують за 40,50 гривні (без змін), а продають в середньому за 41,40 гривні (без змін).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 39,88 40 гривень (-12 копійок), а продають – за 40,32 гривні (+5 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,72 гривні (-11 копійок), а продаж – 41,48 гривні (+19 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,12 гривні (-3 копійки), а продаж – 40,25 гривні (-1 копійки).
- Євро купують по 41,10 гривні (+5 копійок), а продають за 41,35 гривні (+10 копійок).
Яким буде курс у грудні
Економічний експерт Данило Монін, у коментарі 24 каналу, зауважив, причин для девальвації гривні в цілому немає. Також він нагадав, що наприкінці року Мінфіну доведеться закривати бюджетний рік, а кошти є тільки у валюті, щоб закрити гривневі витрати. Тому наприкінці грудня очікуються великі витрати валюти Мінфіном, що має сприяти також зміцненню гривні.
Новорічний пік продажів навряд чи цього року відбудеться у зв'язку з погіршенням економічної ситуації. Тому думаю, що варто очікувати навіть невелике зміцнення гривні до 38–40 гривень за долар на готівковому ринку в грудні.
Що прогнозують банкіри цього тижня
- Анна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку, вважає, цього тижня вартість американської валюти на готівковому ринку знаходитиметься в коридорі 40 – 40,90 гривні за долар.
- Герман Марченко, директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "Комерційний Індустріальний Банк" (COMINBANK) не прогнозує глобальної зміни валютних трендів. На його думку, впродовж цього тижня курс долара залишатиметься в межах 39,50 – 41 гривні за долар.