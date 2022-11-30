Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 30 листопада готівковий долар в банках України можна купити в середньому за 39,90 гривні (+5 копійок проти 29 листопада), а продати за 40,40 гривні (+2 копійки).

До теми Зростання не буде шоковим: яким буде курс долара у грудні

Готівкове євро банки купують за 40,50 гривні (без змін), а продають в середньому за 41,40 гривні (+10 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40 гривень (+15 копійок), а продають – за 40,27 гривні (-9 копійок), за даними finance.ua.

(+15 копійок), а продають – за (-9 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,83 гривні (+30 копійок), а продаж – 41,29 гривні (-14 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,15 гривні (+5 копійок), а продаж – 40,26 гривні (-4 копійки).

(+5 копійок), а продаж – (-4 копійки). Євро купують по 41,05 гривні (+13 копійок), а продають за 41,25 гривні (-7 копійок).

Що прогнозують банкіри

Анна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку, у коментарі 24 каналу, розповіла, що дводобовий блекаут спричинив падіння попиту майже в усіх сегментах споживчого ринку, зокрема і валютному.

Банкірка вважає, що найближчі кілька днів з високою ймовірністю на валютному ринку зберігатиметься відносно спокійна ситуація, при цьому курс продажу знаходитиметься поблизу нинішніх рівнів: 40 – 40,40 гривні за долар. Але у другій половині тижня слід очікувати поступового зростання попиту на іноземну валюту.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Зрештою, на мою думку, цього тижня вартість американської валюти на готівковому ринку знаходитиметься в коридорі 40 – 40,90 гривні за долар.

Герман Марченко, директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "Комерційний Індустріальний Банк" (COMINBANK) вважає, що наразі не бачить суттєвих економічних підстав для відчутних змін курсу.