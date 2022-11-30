Листопад в цілому показав, що ракетні удари та відключення електрики сильно б'є по бізнес активності та доходах, розповідає економічний експерт у коментарі 24 каналу. Він додає, торгові центри, що не працюють, природно скорочують імпорт, а експортним підприємствам електрику дають краще ніж населенню.

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Обсяг міжнародних резервів

Данило Монін розповідає, що в листопаді НБУ скорочував витрати на міжбанку й за підсумками місяця вони ймовірно впадуть до 1,5 мільярда доларів за місяць проти 2 мільярди доларів у жовтні. Міжнародні резерви за рахунок зовнішньої допомоги повернулися на рівень 25 мільярдів доларів. Також Україна в листопаді вже отримано кредит від ЄС у розмірі 2,5 мільярда доларів і очікує на грант від США у розмірі 4,5 мільярда доларів.

Яким буде курс у грудні

Данило Монін Економічний експерт Таким чином, очевидно, що причин для девальвації гривні в цілому немає. Новорічний пік продажів навряд чи цього року відбудеться у зв'язку з погіршенням економічної ситуації. Тому думаю, що варто очікувати навіть невелике зміцнення гривні до 38–40 гривень за долар на готівковому ринку в грудні.

Експерт зауважує, що наприкінці року Мінфіну доведеться закривати бюджетний рік, а кошти є тільки у валюті, щоб закрити гривневі витрати. Тому наприкінці грудня очікуються великі витрати валюти Мінфіном, що має сприяти також зміцненню гривні.

Загальний прогноз – позитивно оптимістичний за курсом на тлі погіршення загальної економічної ситуації в країні,

– розповідає Монін.

Який готівковий курс 30 листопада

Сьогодні банки купували долари в середньому за 39,90 гривні, а продали за 40,40 гривні.

купували долари в середньому за 39,90 гривні, а продали за 40,40 гривні. В обмінниках – по 40 гривень та 40,27 гривні відповідно.

– по 40 гривень та 40,27 гривні відповідно. На чорному ринку – за 40,15 гривні та 40,26 гривні відповідно.

Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько прогнозує, що цього тижня курс долара до гривні знаходитиметься в коридорі від і 40 до 40,90 гривні за долар. Інший банкір Герман Марченко зауважує, що глобальної зміни валютних трендів цього тижня не передбачається, тож курс долара залишатиметься в межах 39,50–41 гривні за долар.