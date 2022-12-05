Чи буде дефіцит готівки

В НБУ підкреслили, що панічні настрої серед українців, через відчуття, що доступ до готівки не такий вже й простий, випливає в бажання сформувати її запас.

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Зараз з рахунку в національній або іноземній валюті можна зняти готівкову гривню у розмірі до 100 тисяч гривень на день. Нагадаємо, що "Приватбанк", "Ощадбанк" збільшили ліміт зняття готівки з банкоматів:

"ПриватБанк" – 20 тисяч гривень;

"Ощадбанк" – 50 тисяч гривень.

Збільшення ліміту зняття готівки

Також НБУ звернувся до банків з ініціативою щодо запровадження "банкоматного національного роумінгу". Тобто встановлення єдиного розширеного ліміту на зняття готівки у банкоматах для карток всіх українських банків.

Найбільші банки вже долучилися до цієї ініціативи. Це допоможе громадянам сформувати певний запас готівки на випадок, коли через відсутність електрики та зв’язку немає можливості розрахуватися платіжною карткою,

– поділився регулятор.

Банк незламності

Для того, щоб не було дефіцити готівки НБУ разом з банками відпрацьовує створення національної мережі з близько 1000 відділень, які точно працюватимуть у блекаут — так званий "банк незламності" або power banking.

Першими до реалізації цього плану були долучені 14 системно важливих банків, до них активно долучаються інші банки. Кількість таких відділень банків постійно збільшується, адже банки продовжують монтувати обладнання для забезпечення безперебійного електроживлення та зв’язку,

– розповіли в НБУ.

В НБУ також звернулись до керівників обласних військових адміністрацій з ініціативою розмістити банкомати та платіжні термінали в частині стаціонарних Пунктів незламності. Центробанк зазначив, що це дозволить збільшити кількість місць, де громадяни, на додаток до відділень банків, зможуть за потреби зробити безготівкові перекази або отримати готівку.

Зверніть увагу! НБУ разом з банками організували безперебійну роботу контактних центрів для інформування клієнтів про місце розташування і графік роботи критично важливих відділень банків у містах. Також регулятор завірив, підкріплює банки готівкою в необхідному обсязі та готовий робити це надалі. Тож причин для панічних настроїв щодо можливої нестачі готівки немає.

До теми "Банки готуються до блекаутів": як працюватимуть фінустанови

Де крім банкоматів можна отримати готівку

Отримати готівку українці можуть не лише в банках та банкоматах, але й на касах магазинів, аптек та АЗС під час розрахунків платіжною карткою. Також можна зняти готівку з карти через Укрпошту та "Нову Пошту", звернувшись до будь-якого відділення поштового оператора.

Зверніть увагу! Якщо знімати готівку з карки через Укрпошту чи "Нову пошту", то за послугу доведеться сплатити від 1,5% до 2% від суми.

Де зняти готівку окрім банків та банкоматів / Інфографіка НБУ

Як зняти готівку у касах магазинів, аптеці, на АЗС