Як розповідає 24 каналу Тетяна Путінцева, Голова Правління Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK), комерційні банки України готуються до блекаутів тривалістю до 5 – 10 діб.

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Після першого блекауту, що тривав майже 1,5 доби, деякі комерційні банки вже діють в межах власних “антикризових протоколів”. Це зокрема стосується оптимізації роботи наявних відділень з обов’язковим наданням максимального спектру послуг, ефективної роботи головного офісу, створення резервного офісу та посилення заходів кіберзахисту,

— зазначила експертка.

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Нацбанк радить:

продовжити строк платіжних карток мінімум на 3 місяці, термін дії яких спливає в листопаді-грудні;

надати безоплатний доступу до Wi-Fi відвідувачам чергових відділень;

надати можливість тимчасового скасування комісій за зняття коштів у чергових відділеннях банку.

Усім фінустанови для повноцінної роботи в умовах блекаутів потрібно:

встановити джерела безперебійного живлення протягом робочого дня та визначення переліку відділень, що працюватимуть без зупинок в роботі;

забезпечити Центри опрацювання даних (ЦОД) та контакт-центри резервними генераторами;

використати кілька альтернативних каналів зв’язку для критичних напрямів роботи.

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Як працюватимуть банки в умовах блекауту

Як розповів економіст та член ради НБУ Василь Фурман, вже близько тисячі відділень готуються до блекауту. У першу чергу, мова йде про системно важливі банки, яких в Україні є 14.

Багато малих та середніх банків також закуповують дизель-генератори і планують працювати в режимі блекаута.

Щоб українців не залишились без готівки, великі банки, насамперед "ПриватБанк", "Ощадбанк", прийняли рішення щодо збільшення ліміту зняття готівки з банкоматів: