Чому так може відбутися, 24 каналу пояснив банкір Герман Марченко.

Цікаво Гривня зміцніє, яйця можуть подешевшати, а відключення світла триватимуть: прогнози у грудні

Головним чинником, який впливає на зміни курсу, є зміни балансу попиту та пропозиції. Якщо валюти на готівковому ринку достатньо, а ажіотажу серед населення немає, курс буде стабільним.

Що буде у випадку з блекаутом

Під час тривалого блекауту українці відчують потребу у наявності гривні, на відміну від доларових заощаджень. Відсутність стабільних можливостей для її зняття стимулюватиме мати грошовий запас на руках. Тому на ринку, імовірно, збільшиться пропозиція валюти.

Вочевидь, за тривалого блекауту довкола питання зняття готівки може виникнути хвилювання, як реакція радше соціально обумовлена, ніж економічна. Саме в такі дні попит на готівкову гривню може відчутно зрости,

– пояснив Герман Марченко, директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК"

Проблеми зі зняттям готівки

Під час ймовірного повного відключення електропостачання більшість операцій зі зняття готівки відбуватиметься у відділеннях банків. Адже комерційні банки вже втілюють антикризові заходи на випадок тривалих блекаутів, щоб забезпечити безперебійну роботу оптимальної кількості наявних відділень. Та, що важливо, дбають про умови комфортного і безпечного обслуговування.

За нашими оцінками, у великих містах (переважно в обласних центрах з розгалуженою банківською системою) зміна годин роботи відділень комбанків, якщо і станеться, то буде мінімальною,

– зауважує Герман Марченко.

Окрім того, деякі обмінні пункти можуть змінювати режим роботи та працювати з обмеженнями через відсутність світла. Тому, допоки в громадян не поновиться можливість вільно користуватися всіма каналами зняття готівки, триватиме "зміцнення" курсу гривні, частково обґрунтоване психологічними чинниками. Але таке зміцнення гривні до обвалу курсу долара не призведе.

Саме тому ми можемо обережно говорити лише про те, що у випадку блекауту тривалістю 5 – 10 діб не виключається короткочасне, не критичне для ринку, зменшення курсу долара до коридору 39,50 – 40,00 гривень. За умов стабілізації енергозабезпечення курс повернеться до об’єктивних ринкових показників у 40 – 41 гривень,

– резюмує експерт.

Курс долара сьогодні

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 2 грудня листопада готівковий долар в банках України можна купити в середньому за 39,80 гривні (-10 копійок проти 1 грудня), а продати за 40,37 гривні (-3 копійки). Готівкове євро банки купують за 40,70 гривні (+20 копійок), а продають в середньому за 41,50 гривні (+10 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40 гривень (+12 копійок), а продають – за 40,28 гривні (-4 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41,15 гривні (+43 копійки), а продаж – 41,62 гривні (+14 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,05 гривні (-7 копійок), а продаж – 40,17 гривні (-8 копійок). Євро купують по 41,25 гривні (+15 копійок), а продають за 41,62 гривні (+27 копійок).