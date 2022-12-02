Чого чекати від курсу у грудні

Економічний експерт Данило Монін у коментарі 24 каналу зауважив: за результатами листопада помітно, що ракетні удари та відключення електрики сильно б'є по бізнес активності та доходах.

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Торгові центри, що не працюють, природно скорочують імпорт. Експортним підприємствам у нас електрику дають краще, ніж населенню,

– розповідає Монін.

Міжнародні резерви та вихід НБУ на міжбанк

В листопаді ми спостерігаємо скорочення витрат НБУ на міжбанку, яке за підсумками листопада впаде ймовірно до 1,5 мільярда доларів на місяць з 2 мільярдів доларів на місяць у жовтні.

Міжнародні резерви за рахунок зовнішньої допомоги повернулися на рівень 25 мільярдів доларів. А в листопаді вже отримано кредит від ЄС у розмірі 2,5 мільярда доларів і очікується грант від США у розмірі 4,5 мільярда доларів.

Данило Монін Економічний експерт Таким чином, очевидно, що причин для девальвації гривні в цілому немає. Новорічний пік продажів навряд чи цього року відбудеться у зв'язку з погіршенням економічної ситуації. Тому думаю, що варто очікувати навіть невелике зміцнення гривні до 38–40 гривень за долар на готівковому ринку в грудні.

Експерт також зауважує, що наприкінці року Мінфіну доведеться закривати бюджетний рік, а кошти є тільки у валюті, щоб закрити гривневі витрати. Тому наприкінці року очікуються великі витрати валюти Мінфіном, що має сприяти також зміцненню гривні.

Загальний прогноз – позитивно оптимістичний за курсом на тлі погіршення загальної економічної ситуації в країні,

– резюмує Монін.

Яким буде курс цього тижня

Найближчі кілька днів з високою ймовірністю на валютному ринку зберігатиметься спокійна ситуація, при цьому курс продажу знаходитиметься поблизу нинішніх рівнів: 40–40,40 гривні. Але у другій половині тижня слід очікувати поступового зростання попиту на іноземну валюту.

Анна Золотько Директор департаменту скарбничих операцій Юнекс Банку Додаткова гривнева ліквідність, що потрапить на ринок через масові виплати зарплат українцям, дасть можливість для чергової хвилі "гри на підвищення". Тож наприкінці тижня ймовірне зростання курсу долара. Зрештою, на мою думку, цього тижня вартість американської валюти на готівковому ринку знаходитиметься в коридорі 40–40,90 гривні.

Чи підвищить НБУ облікову ставку у грудні

7 грудня Комітет з монетарної політики збереться аби переглянути рівень облікової ставки. На думку банкірів, котрих опитала Економіка 24, регулятор збереже її на поточному рівні, адже обґрунтованих причин для її підвищення наразі немає.

Iван Світек Голова правління Юнекс Банку Вважаю, Національний банк у ході останнього засідання 2022 року монетарного комітету ухвалить рішення зберегти облікову ставку на поточному рівні (25% річних). Оскільки підстав для її зміни наразі просто немає.

Ба більше, банкір зауважує, що подальше збільшення ставки не принесе жодної користі, оскільки одним із головних завдань, які переслідував НБУ при підвищенні ставки, було зростання дохідності депозитів. І поки на ринку все ще зберігається потенціал для збільшення ставок за вкладами, сенсу підвищення облікової ставки немає.

З ним погоджується Герман Марченко й підкреслює, що економічна ситуація в Україні стабільна, а відтак теж не бачить причин для підвищення рівня облікової ставки.

Герман Марченко Директор департаменту скарбниці Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" Протягом двох місяців в Україні спостерігається гальмування інфляційних процесів до 1,5–2% на місяць. А на фоні фінансових надходжень від країн-партнерів економічна ситуація перебуває у більш збалансованому стані.

Цикли підняття облікової ставки у 2022 році

У січні НБУ підвищив облікову ставку з 9% до 10% річних.

Під час наступного перегляду у березні, попри початок повномасштабної війни, регулятор вирішив залишити її на рівні 10% річних.

Однак 3 червня Нацбанк різко підвищив ставку до 25% річних й з того часу зберігає її на цьому рівні.

Нагадаємо! Облікова ставка – один із монетарних інструментів, за допомогою якого НБУ встановлює для банків та інших суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошових коштів. Тож зміна ставки – важливий сигнал для визначення банками процентних ставок за вкладами та позиками. Чим вище ключова ставка, тим дорожчі кредити та депозити в національній валюті.

Ціни на продукти

За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, до кінця року роздрібні ціни на яйця можуть стабілізуватися і навіть почати зменшуватися.

Світлана Пашко Старший науковий співробітник відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Яйця завжди були в переліку трьох найпопулярніших продуктів харчування. Їх здорожчання закономірно призводить до скорочення споживання, особливо при зниженні купівельної спроможності населення.

А от Науковий співробітник та директор науково-дослідної станції птахівництва НААН Олег Катеринич не погоджується. Експерт прогнозує подорожчання комбікорму для курки-несучки, а отже зросте й ціна яйця.

До теми Чи подешевшають яйця та інші продукти: що буде з цінами до кінця 2022 року

Згідно з прогнозом Інституту аграрної економіки, до Нового року можуть подорожчати такі категорії товарів:

різні види м’яса – на 7–10%;

– на 7–10%; молоко та асортиментний ряд молочної продукції – на 10–15%, зокрема на молоко пастеризоване жирністю до 2,6 % – до 40 гривень за літр;

– на 10–15%, зокрема на молоко пастеризоване жирністю до 2,6 % – до 40 гривень за літр; хліб та соняшникова олія – до 10%;

– до 10%; овочі борщового набору – до 15–20%.

Також українці можуть відчути зростання цін на продукти виробництво та зберігання яких потребують великих затрат електроенергії. Адже використання генераторів на паливі обходиться приблизно в 5 разів дорожче, тож такі продукти можуть подорожчати на 10–15%, вважає заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Денис Марчак.

Чи подорожчає пальне

З 5 грудня почне діяти перший етап нафтового ембарго ЄС щодо російської сировини. Це, на думку аналітиків Bloomberg буде одним з факторів, що спричинить світовий дефіцит дизельного пального. До слова, Росія все ще залишається найбільшим постачальником дизельного палива у Європі.

Експерт з ринку палива Геннадій Рябцев розповідає, що українські компанії залежні від європейського ринку, де наприкінці листопада ціни стрибнули вгору.

Також в Україні через відключення світла зріс попит на генератори, а відповідно й на пальне він теж збільшився. Сергій Куюн зауважує, що з попитом зросли й фрахти – тарифи на перевезення.

Сергій Куюн Директор "Консалтингова група А-95" По-перше, це означає, що попит на послуги зростає і, відповідно, зростає ціна. По-друге, власники ресурсів теж піднімають ціни для покупців. Деякі мережі підняли ціну на 0,5–1 гривню. Це зроблено для того, щоб трішки знизити попит.

Важливо, що на ціни не вплинуть постачання морозостійкого дизпалива. Раніше, місяць тому, коли українські компанії тільки почали контрактувати продукт, це питання викликало певні труднощі.

Проте з постачаннями з півночі Європи, звідки йде половина ресурсів, не має проблем, оскільки країни у такому ж кліматичному поясі, що й Україна. Питання стосувалося південних постачань. Але на сьогодні це питання вже пропрацювали.

Як довго триватимуть відключення світла

Зараз в Україні тривають відключення світла через дефіцит потужностей. В Укренерго повідомили, що станом на 30 листопада дефіцит становить 27% – це результат 7 хвиль ракетних атак росіян по енергетичній інфраструктурі України.

Також в Укренерго додали, що генерація електроенергії поступово зростає й наразі виробники електроенергії забезпечують 73% споживання. Що стосується відключень електроенергії, то для кожного регіону було визначено ліміти споживання, якщо їх перевищують, то відбувається аварійне відключення.

До теми З кожним ударом все погіршується: скільки ще триватимуть відключення світла

Експерт енергетичних програм центру Разумкова зауважує, що ніхто не може спрогнозувати, як довго триватимуть відключення, адже все залежить від наслідків обстрілу, а саме завданих уражень.

Він пояснює, що потрібно зважати на таке поняття в інженерній механіці, як "технологічна спадковість". Вона говорить про наступне – кожна попередня операція або кожен попередній стан технічної системи впливає на майбутнє спрацювання або майбутню тривалість відключення.

Максим Білявський Провідний експерт енергетичних програм центру Разумкова Звісно, з кожним ударом, енергосистема змінюється. Головне завдання у такому випадку, якнайшвидше повернути її до стану, який був у нас наприкінці жовтня.

Нагадаємо, що після попередньої масованої ракетної атаки 16 жовтня аналітик "Центру розвитку міст" Юрій Щедрін зауважував, що планові відключення в Україні триватимуть ще довго, навіть якщо полагодять енергосистему та не буде нових ракетних атак. Однак 23 листопада країна-агресорка завдала нових ударів по енергосистемі.

Юрій Щедрін Аналітик "Центру розвитку міст" Відключення будуть тривати навіть якщо не буде нових обстрілів та уражень. На жаль, найближчим часом без відключень ми не впораємось. Питання в тому, чи це будуть планові відключення, чи аварійні.

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що якщо не буде обстрілів енергосистеми, то в найближчій перспективі ситуацію стабілізують та скоротять час відключення світла. В Укренерго ж висловили сподівання, що вже незабаром вдасться повернутися до планових відключень.

Ситуація на ринку нерухомості

Президент асоціації нерухомості України Юрій Піта розповідає, що традиційно листопад та грудень – це період, коли ціна нерухомості починає падати. Ця тенденція прослідковується й нині, під час воєнного стану.

Юрій Піта Президент асоціації нерухомості України Єдине, що зараз змінилися пріоритети в орендарів. Все-таки більше шукають квартири на низьких поверхах, адже ліфт може не працювати через відсутність енергопостачання. Також у пріоритеті є квартири з газопостачанням. Певний сегмент квартир, це квартири без газу та на високих поверхах, вони зараз не такі популярні. Відповідно, ціна на них буде знижуватися.

Експерт з ринку нерухомості припускає, що житло може навіть подешевшати у зимовий період, але не більше ніж на 10%.