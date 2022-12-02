Чего ждать от курса в декабре

Экономический эксперт Даниил Монин в комментарии 24 каналу отметил: по результатам ноября заметно, что ракетные удары и отключение электричества сильно бьют по бизнес-активности и доходам.

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Неработающие торговые центры естественно сокращают импорт. Экспортным предприятиям у нас электричество дают лучше, чем населению,

– рассказывает Монин.

Международные резервы и выход НБУ на межбанк

В ноябре мы наблюдаем сокращение расходов НБУ на межбанке, которое по итогам ноября упадет, вероятно, до 1,5 миллиарда долларов в месяц с 2 миллиардов долларов в месяц в октябре.

Международные резервы за счет внешней помощи вернулись на 25 миллиардов долларов. А в ноябре уже получен кредит от ЕС в размере 2,5 миллиарда долларов и ожидается грант от США в размере 4,5 миллиарда долларов.

Даниил Монин Экономический эксперт Таким образом, очевидно, что причин для девальвации гривны в целом нет. Новогодний пик продаж вряд ли в этом году состоится в связи с ухудшающейся экономической ситуацией. Поэтому думаю, что стоит ожидать даже небольшого укрепления гривны до 38–40 гривен за доллар на наличном рынке в декабре.

Эксперт также отмечает, что в конце года Минфину придется закрывать бюджетный год, а средства есть только в валюте, чтобы закрыть гривневые расходы. Поэтому в конце года ожидаются большие расходы валюты Минфином, что должно способствовать укреплению гривны.

Общий прогноз – положительно оптимистичный по курсу на фоне ухудшения общей экономической ситуации в стране.

– резюмирует Монин.

Каким будет курс на этой неделе

В ближайшие несколько дней с высокой вероятностью на валютном рынке будет сохраняться спокойная ситуация, при этом курс продаж будет находиться около нынешних уровней: 40–40,40 гривны. Но во второй половине недели следует ожидать постепенный рост спроса на иностранную валюту.

Анна Золотько Директор департамента казначейственных операций Юнекс Банка Дополнительная гривневая ликвидность, которая попадет на рынок из-за массовых выплат зарплат украинцам, даст возможность для очередной волны "игры на повышение". Так что в конце недели вероятен рост курса доллара. В конечном результате, на мой взгляд, на этой неделе стоимость американской валюты на наличном рынке будет находиться в коридоре 40–40,90 гривны.

Увеличит ли НБУ учетную ставку в декабре

7 декабря Комитет по монетарной политике соберется, чтобы пересмотреть уровень учетной ставки. По мнению банкиров, опрошенных Экономикой 24, регулятор сохранит ее на текущем уровне, ведь обоснованных причин для ее повышения пока нет.

Иван Свитек Председатель правления ЮНЕКС Банка Считаю, что Национальный банк в ходе последнего заседания 2022 года монетарного комитета примет решение сохранить учетную ставку на текущем уровне (25% годовых). Поскольку оснований для ее изменения пока просто нет.

Более того, банкир отмечает, что дальнейшее увеличение ставки не принесет никакой пользы, поскольку одной из главных задач, которые преследовал НБУ при повышении ставки, был рост доходности депозитов. И пока на рынке все еще сохраняется потенциал для увеличения ставок по вкладам, смысла повышения учетной ставки нет.

С ним соглашается Герман Марченко и подчеркивает, что экономическая ситуация в Украине стабильная, а потому тоже не видит причин для повышения уровня учетной ставки.

Герман Марченко Директор департамента казны Акционерного Общества "КОМИНБАНК" В течение двух месяцев в Украине наблюдается торможение инфляционных процессов до 1,5–2% в месяц. На фоне же финансовых поступлений от стран-партнеров экономическая ситуация находится в более сбалансированном состоянии.

Циклы поднятия учетной ставки в 2022 году

В январе НБУ повысил учетную ставку с 9% до 10% годовых.

Во время следующего пересмотра в марте, несмотря на начало полномасштабной войны, регулятор решил оставить ее на уровне 10% годовых.

Однако 3 июня Нацбанк резко повысил ставку до 25% годовых и с тех пор сохраняет ее на этом уровне.

Напомним! Учетная ставка – один из монетарных инструментов, посредством которого НБУ устанавливает для банков и других субъектов денежно-кредитного рынка ориентир по стоимости привлеченных и размещенных денежных средств. Поэтому изменение ставки – важный сигнал для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем более дорогие кредиты и депозиты в национальной валюте.

Цены на продукты

По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, до конца года розничные цены на яйца могут стабилизироваться и начать уменьшаться.

Светлана Пашко Старший научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Яйца всегда были в списке трех самых популярных продуктов питания. Их удорожание закономерно приводит к сокращению потребления, особенно при снижении покупательной способности населения.

А вот научный сотрудник и директор научно-исследовательской станции птицеводства НААН Олег Катеринич не соглашается. Эксперт прогнозирует подорожание комбикорма для курицы-несушки, а значит, вырастет и цена яйца.

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Согласно прогнозу Института аграрной экономики, к Новому году могут подорожать следующие категории товаров:

разные виды мяса – на 7–10%;

– на 7–10%; молоко и ассортиментный ряд молочной продукции – на 10–15%, в том числе на молоко пастеризованное жирностью до 2,6% – до 40 гривен за литр;

– на 10–15%, в том числе на молоко пастеризованное жирностью до 2,6% – до 40 гривен за литр; хлеб и подсолнечное масло – до 10%;

– до 10%; овощи борщового набора – до 15–20%.

Также украинцы могут почувствовать рост цен на продукты, производство и хранение которых требуют больших затрат электроэнергии. Ведь использование генераторов на топливе обходится примерно в 5 раз дороже, так что такие продукты могут подорожать на 10–15%, считает заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета Денис Марчак.

Подорожает ли топливо

С 5 декабря начнет действовать первый этап нефтяного эмбарго ЕС в отношении российского сырья. Это, по мнению аналитиков Bloomberg, будет одним из факторов, что повлечет за собой мировой дефицит дизельного топлива. К слову, Россия все еще остается самым крупным поставщиком дизельного топлива в Европе.

Эксперт по рынку топлива Геннадий Рябцев рассказывает, что украинские компании зависимы от европейского рынка, где в конце ноября цены подскочили вверх.

Также в Украине из-за отключения света вырос спрос на генераторы, а соответственно и на горючее он тоже увеличился. Сергей Куюн отмечает, что со спросом выросли и фрахты – тарифы на перевозку.

Сергей Куюн Директор "Консалтинговая группа А-95" Во-первых, это означает, что спрос на услуги растет, соответственно, растет цена. Во-вторых, владельцы ресурсов тоже поднимают цены для покупателей. Некоторые сети подняли цену на 0,5–1 гривны. Это сделано для того, чтобы немного снизить спрос.

Важно, что на цены не повлияют поставки морозостойкого дизтоплива. Ранее, месяц назад, когда украинские компании только начали контрактовать продукт, этот вопрос вызвал определенные трудности.

Однако с поставками с севера Европы, откуда идет половина ресурсов, нет проблем, поскольку страны в таком же климатическом поясе, что и Украина. Вопрос касался южных поставок. Но сегодня этот вопрос уже проработали.

Как долго будут продолжаться отключения света

Сейчас в Украине продолжаются отключения света из-за дефицита мощностей. В Укрэнерго сообщили, что на 30 ноября дефицит составляет 27% – это результат 7 волн ракетных атак россиян по энергетической инфраструктуре Украины.

Также в Укрэнерго добавили, что генерация электроэнергии постепенно растет и производители электроэнергии обеспечивают 73% потребления. Что касается отключений электроэнергии, то для каждого региона были определены лимиты потребления, если они превышаются, то происходит аварийное отключение.

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Эксперт энергетических программ центра Разумкова отмечает, что никто не может спрогнозировать, как долго будут продолжаться отключения, ведь все зависит от последствий обстрела, а именно нанесенных поражений.

Он объясняет, что нужно учитывать такое понятие в инженерной механике, как "технологическая наследственность". Она говорит о следующем – каждая предыдущая операция или каждое предыдущее состояние технической системы влияет на будущий износ или будущую продолжительность отключения.

Максим Белявский Ведущий эксперт энергетических программ центра Разумкова Конечно, с каждым ударом энергосистема меняется. Главная задача в таком случае, как можно скорее вернуть ее в состояние, которое было у нас в конце октября.

Напомним, что после предыдущей массированной ракетной атаки 16 октября аналитик "Центра развития городов" Юрий Щедрин замечал, что плановые отключения в Украине будут продолжаться еще долго, даже если починят энергосистему и не будет новых ракетных атак. Однако 23 ноября страна-агрессор нанесла новые удары по энергосистеме.

Юрий Щедрин Аналитик "Центра развития городов" Отключения будут продолжаться, даже если не будет новых обстрелов и поражений. К сожалению, в ближайшее время без отключений мы не справимся. Вопрос в том, будут ли это плановые отключения или аварийные.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что если не будет обстрелов энергосистемы, то в ближайшей перспективе ситуацию стабилизируют и сократят время отключения света. В Укрэнерго же выразили надежду, что уже скоро удастся вернуться к плановым отключениям.

Ситуация на рынке недвижимости

Президент ассоциации недвижимости Украины Юрий Пита рассказывает, что традиционно ноябрь и декабрь – это период, когда цена недвижимости начинает падать. Эта тенденция прослеживается и сейчас, во время военного положения.

Юрий Пита Президент ассоциации недвижимости Украины Единственное, что сейчас сменились приоритеты у арендаторов. Все-таки больше ищут квартиры на низких этажах, ведь лифт может не работать из-за отсутствия энергоснабжения. Также в приоритете квартиры с газоснабжением. Определенный сегмент квартир, это квартиры без газа и на высоких этажах, они сейчас не так популярны. Соответственно, цена на них будет снижаться.

Эксперт по рынку недвижимости предполагает, что жилье может даже подешеветь в зимний период, но не более чем на 10%.