Как долго будут продолжаться отключения света

К сожалению, пока спрогнозировать это никто не может, ведь все будет зависеть от последствий обстрела, а именно нанесенных поражений.

Актуально Как будут работать банки в случае блекаута: член совета НБУ объяснил, стоит ли украинцам снять наличные

Как рассказывает 24 каналу Максим Белявский, ведущий эксперт энергетических программ центра Разумкова, следует понимать такое понятие в инженерной механике, как "технологическая наследственность". Она говорит о следующем – каждая предварительная операция, или каждое предыдущее состояние технической системы, влияет на будущее износ или будущую продолжительность отключения.

Максим Белявский Ведущий эксперт энергетических программ центра Разумкова Конечно, с каждым ударом энергосистема меняется. Главная задача в таком случае, как можно скорее вернуть ее в состояние, которое было у нас в конце октября.

В общем, восстановление энергосистемы – это длительный процесс. Чтобы полностью преодолеть последствия, может уйти от одного года.

Был ли в Украине блекаут

Интересно, что ТЭС и ТЭЦ производят только 25% электроэнергии Украины, в то время как АЭС – около 60%. Если будет причинен вред именно подстанциям АЭС, определенным ее объектам, то тогда можно говорить о полном блекауте.

Именно днем 24 ноября все украинские АЭС лишились внешних источников электроэнергии. В результате автоматически отключились от украинской электросети Ровенская, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС. Запорожская АЭС была остановлена еще раньше.

Но с точки зрения текущих стандартов называть ситуацию в Украине блекаутом некорректно. Более корректно называть это системной аварией. Или если мы используем терминологию энерготехнического комплекса Евросоюза, то это называется браунаутом,

– заявляет Белявский.

Читайте также "Цены в 100 долларов уже никогда не будет": почему ЕС не может договориться по лимиту на нефть России

Как прожить без света

Если отключение электроэнергии только временное, то эксперты советуют запастись:

Водой;

Наберите во все емкости воды. Это можно сделать даже если в квартире есть ванна. Это, прежде всего, важно для канализации, ведь нужно будет ходить в туалет;

Свечи и спички;

Туристические принуждения: газовые горелки и лампы;

Павербанками, батарейками, устройствами, позволяющими заряжать мобильные устройства от энергии солнца, аккумуляторными батареями. Не забывайте всегда держать свои мобильные устройства заряженными;

Адаптер к зарядке в авто;

Теплой одеждой, одеялами и обувью.

Пригодится генератор.

Помните, что генератор можно применять только если люди живут в частном доме и имеют территорию во дворе, где можно его разместить.