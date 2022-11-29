Об этом 24 канала рассказал бывший министр иностранных дел Украины в 2007-2009 годах Владимир Огрызко. Он также отметил, что, например, Греция – она имеет большой экономический интерес и не слишком готова идти на компромиссы по нефти из России. Но, между тем, Греция – наш партнер и помогает Украине как может.
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Владимир Огрызко объясняет, если нефти будет меньше, то греческие судопланы компании будут меньше нефти перевозить. Это и есть весь ключ к пониманию позиции условной Греции.
С другой стороны – позиция поляков, которые говорят, что мы должны Россию наказать за ее преступления и неважно, какой будет прибыль греческих судовладельцев,
– говорит политик.
"Но, уже всем понятно, что цены в 100 долларов за баррель нефти уже никогда не будет", - констатирует Владимир Огрызко.
Владимир Огрызко о "нефтяных баталиях" в Европе: смотрите видео
И это большой позитив, даже при цене в 60 долларов, какую-то прибыль Россия все же получит, но она не будет соизмеримой до того, какой был раньше.
Что известно о прениях по потолку цен на российскую нефть.
- 24 ноября Еврокомиссия предложила ограничение цен в объеме 65 долларов за баррель. Страны Балтии и Польша заявили, что такое предложение достаточно щедро. В то же время страны с крупной судоходной отраслью, в частности Греция и Мальта, не хотят опускать цену ниже 70 долларов.
- Владимир Зеленский призвал установить потолок цен на российскую нефть на уровне 30 долларов за баррель.