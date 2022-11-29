Об этом 24 канала рассказал бывший министр иностранных дел Украины в 2007-2009 годах Владимир Огрызко. Он также отметил, что, например, Греция – она имеет большой экономический интерес и не слишком готова идти на компромиссы по нефти из России. Но, между тем, Греция – наш партнер и помогает Украине как может.

Читайте также Опасения перед эмбарго: Италия национализирует нефтеперерабатывающий завод "Лукойла"

Владимир Огрызко объясняет, если нефти будет меньше, то греческие судопланы компании будут меньше нефти перевозить. Это и есть весь ключ к пониманию позиции условной Греции.

С другой стороны – позиция поляков, которые говорят, что мы должны Россию наказать за ее преступления и неважно, какой будет прибыль греческих судовладельцев,

– говорит политик.

"Но, уже всем понятно, что цены в 100 долларов за баррель нефти уже никогда не будет", - констатирует Владимир Огрызко.

Владимир Огрызко о "нефтяных баталиях" в Европе: смотрите видео

И это большой позитив, даже при цене в 60 долларов, какую-то прибыль Россия все же получит, но она не будет соизмеримой до того, какой был раньше.

Что известно о прениях по потолку цен на российскую нефть.