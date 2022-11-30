Як довго триватимуть відключення світла

На жаль, поки спрогнозувати це ніхто не може, адже все залежатиме від наслідків обстрілу, а саме, завданих уражень.

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Як розповідає 24 каналу Максим Білявський, провідний експерт енергетичних програм центру Разумкова, потрібно розуміти таке поняття в інженерній механіці, як "технологічна спадковість". Вона говорить про наступне – кожна попередня операція, або кожен попередній стан технічної системи, впливає на майбутнє спрацювання або майбутню тривалість відключення.

Максим Білявський Провідний експерт енергетичних програм центру Разумкова Звісно, з кожним ударом, енергосистема змінюється. Головне завдання у такому випадку, якнайшвидше повернути її до стану, який був у нас наприкінці жовтня.

Загалом, відновлення енергосистеми – це довготривалий процес. Аби повністю подолати наслідки може піти від одного року.

Чи був в Україні блекаут

Цікаво, що ТЕС та ТЕЦ виробляють лише 25% електроенергії України, натомість АЕС – близько 60%. Якщо буде завдано шкоди саме підстанціям АЕС, певним її об'єктам, то тоді можна говорити про повний блекаут.

Саме вдень 24 листопада усі українські АЕС втратили зовнішні джерела електроенергії. Внаслідок цього автоматично відключилися від української електромережі Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС. Запорізька АЕС була зупинена ще раніше.

Але з точки зору поточних стандартів, називати ситуацію в Україні блекаутом некоректно. Більш коректно називати це системною аварією. Або якщо ми використовуємо термінологію енерготехнічного комплексу Євросоюзу, то це називається браунаутом,

– заявляє Білявський.

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Як прожити без світла

Якщо відключення електроенергії лише тимчасове, то експерти радять запастися:

Водою;

Наберіть у всі можливі ємкості води. Це можна зробити навіть, якщо у квартирі є ванна. Це насамперед важливо для каналізації, адже потрібно буде ходити в туалет;

Свічки та сірники;

Туристичними примусами: газові пальники та лампи;

Павербанками, батарейками, пристроями, які дають можливість заряджати мобільні пристрої від енергії сонця, акумуляторними батареями. Не забувайте завжди тримати свої мобільні пристрої зарядженими;

Адаптер до зарядки в авто;

Теплим одягом, ковдрами та взуттям.

У пригоді стане генератор.

Пам'ятайте, що генератор можна застосовувати тільки, якщо люди живуть у приватному будинку і мають територію на подвір'ї, де можна його розмістити.