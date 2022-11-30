Станом на 11 годину 30 листопада дефіцит потужності в енергосистемі складає 27%. Через це довелося продовжити відключення світла.

До теми Ситуація покращується: в Укренерго анонсували перехід на планові відключення світла

Генерація зростає, але струму не вистачає

Наразі виробники електроенергії забезпечують 73% споживання. Потужність генерації поступово зростає. Це дозволить дещо зменшити дефіцит в енергосистемі. Наразі він складає 27%.

Ліміти споживання електроенергії визначили окремо для кожного регіону. Якщо ж дозволену норму перевищать, доведеться застосовувати аварійні відключення. Зокрема, для уникнення перевантаження мереж та забезпечення балансу в енергосистемі, пояснили в Укренерго.

Також у компанії наголосили, що графіки відключень складають та впроваджують обленерго. При цьому обмеження мають застосовуватися рівномірно між споживачами. Інформацію про відключення та сайт вашого обленерго можна знайти тут.

Важливо! Загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок 7 хвиль ракетних атак росіян по енергетичній інфраструктурі України.

Ощадливе використання електроенергії дозволить менше застосовувати обмеження, спрямовані на попередження аварій, а також дасть змогу енергетикам зосередитися на ремонтах пошкоджених об'єктів, які ускладнюються з кожною наступною ракетною атакою,

– наголосили в Укренерго.

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В Укренерго анонсували перехід на планові відключення світла

Українські енергетики намагаються збільшити обсяг генерації. Тож, ймовірно, вже незабаром вдасться повернутися до планових відключень.

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що якщо не буде обстрілів енергосистеми, то в найближчій перспективі ситуацію стабілізують та скоротять час відключення світла.

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