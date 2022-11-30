Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі національного телемарафону. Він анонсував перехід на планові відключення світла.

Важливо В Укренерго пояснили, чому світло відновлюють довше

В Україні незабаром зможуть перейти на планові відключення світла

Ситуація покращується щодня. Тому що ключове для нас – збільшити обсяг генерації. Відповідно, чим більше з кожним днем ми збільшуємо обсяг генерації, тим більше це скорочує дефіцит в енергосистемі,

– заявив Галущенко.

За його словами, якщо не буде подальших обстрілів енергосистеми, то ми побачимо, що в найближчій перспективі стабілізують та скоротять час відключення світла. Ба більше, це вже будуть планові відключення.

Міністр наголосив, що з точки зору наявності газу і вугілля – причин для нестабільної роботи енергосистеми немає. Втім, є пошкодження в генераціях, які неможливо швидко відновити.

Дефіцит електрики в Україні складає 27%

Станом на 30 листопада виробники електроенергії забезпечують 73% споживання електрики в Україні. Дефіцит потужності складає 27%. Поступово зростає потужність генерації, що дозволить дещо зменшити дефіцит в енергосистемі.

Як повідомили в Укренерго, до всіх операторів системи розподілу доведені ліміти споживання по кожній області. Перевищення лімітів споживання призводить до необхідності застосування аварійних відключень для уникнення перевантаження мереж та забезпечення балансу в енергосистемі.

Нагадаємо, що графіки відключень складають та безпосередньо застосовують обленерго. При цьому обмеження мають застосовуватися рівномірно між споживачами. Перелік обленерго можна знайти за посиланням.

Яка ситуація зі світлом в Україні

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що масованими ракетними атаками окупанти хочуть "заморозити Україну та вчинити черговий геноцид українського народу". Однак удари ворога не зможуть нас скорити.

До речі, головний виконавчий директор YASNO Сергій Коваленко заявив, що енергосистема Києва вкладалася в обмеження лише кілька годин, а далі споживання зростало. Це не стало несподіванкою, адже й самі обмеження від Укренерго досі значні. Попри це у столиці ситуація наближається до стабілізації і нормальних графіків.

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