У деяких областях застосовують екстрені відключення світла. Де не буде електрики 30 листопада – розповість 24 канал.

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30 листопада у столиці графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.

Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами Укренерго, іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації,
– зазначили у ДТЕК.

Графіки відключень електроенергії 30 листопада:

  • Місто Рівне – тут.
  • Рівненська область – тут.

На Прикарпатті 30 листопада орієнтовно електропостачання буде подано:

  • Для 1 черги: з 2:00 до 4:00, з 8:00 до 10:00, з 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00.
  • Для 2 черги: з 0:00 по 2:00, з 4:00 до 6:00, з 10:00 до 12:00, з 16:00 до 18:00, з 22:00 по 24:00

3 черга поділена на підчерги:

  • Електропостачання для адрес, що потрапили в підчерги 3.1 та 3.2 буде подано у такі години: з 0:00 по 2:00, з 4:00 до 8:00, з 12:00 до 14:00, з 18:00 до 20:00
  • Електропостачання для адрес, що потрапили в підчерги 3.3 та 3.4 буде подано у такі години: з 2:00 до 4:00, з 6:00 по 8:00, з 12:00 до 14:00, з 18:00 до 20:00

Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення буде застосована 4 черга. Знеструмленою 4 черга буде з 6:00 до 10:00 та з 16:00 до 20:00.

Час увімкнень та вимкнень може відрізнятись на 10 – 15 хвилин, необхідних для того, щоб перемкнути черги за командою диспетчера.

Через дефіцит потужності в енергосистемі в Сумській області введені аварійні відключення електроенергії.

"Щоб стабілізувати навантаження на електромережі, фахівці "Сумиобленерго" змушені, крім планових вимкнень, по місту Суми та області застосовувати аварійні відключення електроенергії за розпорядженням Укренерго", – повідомили у компанії.

30 листопада у регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.

30 листопада з 7 ранку погашається друга черга. Підключення споживачів другої розпочнеться о 10:00, якщо рівень енергоспоживання залишиться в межах лімітів.

Згодом повідомили, що через перевищення обсягів споживання електроенергії у Запорізькій області екстрено погашається третя черга споживачів. Друга черга залишається відключеною.

Це вимушений крок, покликаний терміново знизити рівень споживання електроенергії, аби уникнути аварійних відключень.

Графік стабілізаційних відключень електропостачання у Чернівецькій області 30 листопада можна подивитись за посиланням.

Графік погодинних відключень у Полтавській області:

Перша черга:

  • 2:00 – 4:00
  • 8:00 – 10:00
  • 14:00 – 16:00
  • 20:00 – 22:00

Друга черга:

  • 4:00 – 6:00
  • 10:00 – 12:00
  • 16:00 – 18:00
  • 22:00 – 24:00

Третя черга:

  • 0:00 – 2:00
  • 6:00 – 8:00
  • 12:00 – 14:00
  • 18:00 – 20:00

У випадку недотримання лімітів споживання електроенергії, тривалість відключення може збільшуватися. Потрібно економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням. Від цього залежить стабільна робота електромереж області.

У "Волиньобленерго" розробили графіки погодинних відключень на 30 листопада. Ознайомитись із ними можна за посиланням.

Корегування по часу знеструмлення на 30 листопада:

  • 6:00 – 8:00 (споживачі залучені у 1 та 2 чергах),
  • 8:00 – 10:00 (споживачі залучені у 2 та 3 чергах),
  • 10:00 – 12:00 (споживачі залучені у 1 та 3 чергах),
  • 12:00 – 14:00 (споживачі залучені у 1 та 2 чергах),
  • 14:00 – 16:00 (споживачі залучені у 2 та 3 чергах),
  • 18:00 – 20:00 (споживачі залучені у 1 та 2 чергах),
  • 20:00 – 22:00 (споживачі залучені у 2 та 3 чергах),
  • 22:00 – 00:00 (споживачі залучені у 1 та 3 чергах).

30 листопада на Дніпропетровщині також відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.

Нагадаємо, гендиректор Yasno Сергій Коваленко заявляв, що через російські обстріли є випадки, коли люди не мають електрики по декілька днів. Головна мета зараз – зробити так, аби світло з'являлось у кожній оселі бодай на 2 – 3 години.

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