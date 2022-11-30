В некоторых областях вводят экстренные отключения света. Где не будет электричества 30 ноября – расскажет 24 канал.

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В Киеве – экстренные отключения света

30 ноября в столице графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют.

Энергетики ДТЭК вместе со специалистами Укрэнерго, другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации,

– отметили в ДТЭК.

Что с электроснабжением во Львовской области

Во Львовской области остается действующим период отключений 4 – 8 – 4 – 8, где четыре часа – подача электроэнергии, а восемь часов – ее отсутствие.

Во Львове и области продолжаются аварийные отключения. Выделенный предел нагрузки для Львовщины покрывает только 50% общих потребностей области. Это последствие вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры и дефицита мощности в энергосистеме Украины.

Под аварийные отключения попадают большинство потребителей Львовской области, кроме объектов критической инфраструктуры. Графики отключений, которые были обнародованы ранее, не действуют.

Ровенская область останется без света

Графики отключений электроэнергии 30 ноября:

Город Ровно – здесь.

Ровенская область – здесь.

Жители Прикарпатья будут сидеть без электричества

На Прикарпатье 30 ноября ориентировочно электроснабжение будет подано:

Для 1 очереди: с 2:00 до 4:00, с 8:00 до 10:00, с 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00.

Для 2 очереди: с 0:00 до 2:00, с 4:00 до 6:00, с 10:00 до 12:00, с 16:00 до 18:00, с 22:00 по 24:00

3 очередь разделена на подочереди:

Электроснабжение для адресов, попавших в подочереди 3.1 и 3.2, будет подано в такие часы: с 0:00 по 2:00, с 4:00 до 8:00, с 12:00 до 14:00, с 18:00 до 20 :00

Электроснабжение для адресов, попавших в подочереди 3.3 и 3.4 будет подано в такие часы: с 2:00 до 4:00, с 6:00 до 8:00, с 12:00 до 14:00, с 18:00 до 20 :00

Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению будет применена 4 очередь. Обесточенной 4 очередь будет с 6:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00.

Время включения и выключения может отличаться на 10 – 15 минут, необходимых для переключения очередей по команде диспетчера.

Какая ситуация со светом в Сумской области

Из-за дефицита мощности в энергосистеме в Сумской области введены аварийные отключения электроэнергии.

"Чтобы стабилизировать нагрузку на электросети, специалисты "Сумыоблэнерго" вынуждены, помимо плановых отключений, по городу Сумы и области применять аварийные отключения электроэнергии по распоряжению Укрэнерго", – сообщили в компании.

В Одесской области действуют экстренные отключения

30 ноября в регионе проходят экстренные отключения света. Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют.

Что происходит с электричеством в Запорожской области

30 ноября с 7 утра погашается вторая очередь. Подключение потребителей второй начнется в 10:00, если уровень энергопотребления останется в пределах лимитов.

Позже сообщили, что из-за превышения объемов потребления электроэнергии в Запорожской области экстренно погашается третья очередь потребителей. Вторая очередь остается отключенной.

Это вынужденный шаг, призванный срочно снизить уровень потребления электроэнергии во избежание аварийных отключений.

Черновицкая область – без света

График стабилизации отключения электроснабжения в Черновицкой области 30 ноября можно посмотреть по ссылке.

Важно! Электроэнергия может отсутствовать также и по другим причинам, например, из-за аварийных ситуаций, ремонта в сетях или неисправной проводки в доме.

В Полтавской области ввели почасовые отключения света

График почасовых отключений в Полтавской области:

Первая очередь:

2:00 – 4:00

8:00 – 10:00

14:00 – 16:00

20:00 – 22:00

Вторая очередь:

4:00 – 6:00

10:00 – 12:00

16:00 – 18:00

22:00 – 24:00

Третья очередь:

0:00 – 2:00

6:00 – 8:00

12:00 – 14:00

18:00 – 20:00

В случае несоблюдения лимитов потребления электроэнергии, продолжительность отключения может увеличиваться. Нужно более экономно пользоваться бытовыми приборами, освещением и электроотоплением. От этого зависит стабильная работа электросетей области.

В Полтавской ОВА заявили, что сегодня в Полтавской области применили почасовые отключения. Но облэнерго вынуждено выключать сразу по две очереди. Так что 2 часа свет в домах будет, 4 часа – нет. Такие отключения внедряют, потому что область получила лимиты, по которым невозможно полноценно использовать графики. Если энергопотребление не уменьшится, то есть возможность внедрения даже аварийных отключений.

Что с электроснабжением на Волыни

В "Волыньоблэнерго" разработали графики почасовых отключений на 30 ноября. Ознакомиться с ними можно по ссылке.

Обратите внимание! Ситуация динамичная – возможны экстренные отключения вне графика в случае, если у Укрэнерго будет необходимо сбалансировать энергосистему.

В Винницкой области применяют график почасовых отключений

Корректировка по времени обесточивания на 30 ноября:

6:00 – 8:00 (потребителей привлекли в 1 и 2 очереди),

8:00 – 10:00 (потребителей привлекли в 2 и 3 очереди),

10:00 – 12:00 (потребителей привлекли в 1 и 3 очереди),

12:00 – 14:00 (потребителей привлекли в 1 и 2 очереди),

14:00 – 16:00 (потребителей привлекли в 2 и 3 очереди),

18:00 – 20:00 (потребителей привлекли в 1 и 2 очереди),

20:00 – 22:00 (потребителей привлекли в 2 и 3 очереди),

22:00 – 00:00 (потребителей привлекли в 1 и 3 очереди).

Днепряне снова без света

30 ноября в Днепропетровской области также введены экстреные отключения света. Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют.

Напомним, гендиректор Yasno Сергей Коваленко заявлял, что из-за российских обстрелов есть случаи, когда у людей нет электричества по несколько дней. Главная цель сейчас – сделать так, чтобы свет появлялся в каждом доме хотя бы на 2 – 3 часа.

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