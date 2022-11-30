В некоторых областях вводят экстренные отключения света. Где не будет электричества 30 ноября – расскажет 24 канал.

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30 ноября в столице графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют.

Энергетики ДТЭК вместе со специалистами Укрэнерго, другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации,
– отметили в ДТЭК.

Во Львовской области остается действующим период отключений 4 – 8 – 4 – 8, где четыре часа – подача электроэнергии, а восемь часов – ее отсутствие.

Во Львове и области продолжаются аварийные отключения. Выделенный предел нагрузки для Львовщины покрывает только 50% общих потребностей области. Это последствие вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры и дефицита мощности в энергосистеме Украины.

Под аварийные отключения попадают большинство потребителей Львовской области, кроме объектов критической инфраструктуры. Графики отключений, которые были обнародованы ранее, не действуют.

Графики отключений электроэнергии 30 ноября:

На Прикарпатье 30 ноября ориентировочно электроснабжение будет подано:

  • Для 1 очереди: с 2:00 до 4:00, с 8:00 до 10:00, с 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00.
  • Для 2 очереди: с 0:00 до 2:00, с 4:00 до 6:00, с 10:00 до 12:00, с 16:00 до 18:00, с 22:00 по 24:00

3 очередь разделена на подочереди:

  • Электроснабжение для адресов, попавших в подочереди 3.1 и 3.2, будет подано в такие часы: с 0:00 по 2:00, с 4:00 до 8:00, с 12:00 до 14:00, с 18:00 до 20 :00
  • Электроснабжение для адресов, попавших в подочереди 3.3 и 3.4 будет подано в такие часы: с 2:00 до 4:00, с 6:00 до 8:00, с 12:00 до 14:00, с 18:00 до 20 :00

Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению будет применена 4 очередь. Обесточенной 4 очередь будет с 6:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00.

Время включения и выключения может отличаться на 10 – 15 минут, необходимых для переключения очередей по команде диспетчера.

Из-за дефицита мощности в энергосистеме в Сумской области введены аварийные отключения электроэнергии.

"Чтобы стабилизировать нагрузку на электросети, специалисты "Сумыоблэнерго" вынуждены, помимо плановых отключений, по городу Сумы и области применять аварийные отключения электроэнергии по распоряжению Укрэнерго", – сообщили в компании.

30 ноября в регионе проходят экстренные отключения света. Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют.

30 ноября с 7 утра погашается вторая очередь. Подключение потребителей второй начнется в 10:00, если уровень энергопотребления останется в пределах лимитов.

Позже сообщили, что из-за превышения объемов потребления электроэнергии в Запорожской области экстренно погашается третья очередь потребителей. Вторая очередь остается отключенной.

Это вынужденный шаг, призванный срочно снизить уровень потребления электроэнергии во избежание аварийных отключений.

График стабилизации отключения электроснабжения в Черновицкой области 30 ноября можно посмотреть по ссылке.

График почасовых отключений в Полтавской области:

Первая очередь:

  • 2:00 – 4:00
  • 8:00 – 10:00
  • 14:00 – 16:00
  • 20:00 – 22:00

Вторая очередь:

  • 4:00 – 6:00
  • 10:00 – 12:00
  • 16:00 – 18:00
  • 22:00 – 24:00

Третья очередь:

  • 0:00 – 2:00
  • 6:00 – 8:00
  • 12:00 – 14:00
  • 18:00 – 20:00

В случае несоблюдения лимитов потребления электроэнергии, продолжительность отключения может увеличиваться. Нужно более экономно пользоваться бытовыми приборами, освещением и электроотоплением. От этого зависит стабильная работа электросетей области.

В Полтавской ОВА заявили, что сегодня в Полтавской области применили почасовые отключения. Но облэнерго вынуждено выключать сразу по две очереди. Так что 2 часа свет в домах будет, 4 часа – нет. Такие отключения внедряют, потому что область получила лимиты, по которым невозможно полноценно использовать графики. Если энергопотребление не уменьшится, то есть возможность внедрения даже аварийных отключений.

В "Волыньоблэнерго" разработали графики почасовых отключений на 30 ноября. Ознакомиться с ними можно по ссылке.

Корректировка по времени обесточивания на 30 ноября:

  • 6:00 – 8:00 (потребителей привлекли в 1 и 2 очереди),
  • 8:00 – 10:00 (потребителей привлекли в 2 и 3 очереди),
  • 10:00 – 12:00 (потребителей привлекли в 1 и 3 очереди),
  • 12:00 – 14:00 (потребителей привлекли в 1 и 2 очереди),
  • 14:00 – 16:00 (потребителей привлекли в 2 и 3 очереди),
  • 18:00 – 20:00 (потребителей привлекли в 1 и 2 очереди),
  • 20:00 – 22:00 (потребителей привлекли в 2 и 3 очереди),
  • 22:00 – 00:00 (потребителей привлекли в 1 и 3 очереди).

30 ноября в Днепропетровской области также введены экстреные отключения света. Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют.

Напомним, гендиректор Yasno Сергей Коваленко заявлял, что из-за российских обстрелов есть случаи, когда у людей нет электричества по несколько дней. Главная цель сейчас – сделать так, чтобы свет появлялся в каждом доме хотя бы на 2 – 3 часа.

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