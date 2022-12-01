Що буде з валютою за умови тривалого блекауту, дізнавалися журналісти Економіка 24.

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Що буде у разі блекауту

За словами банкіра Германа Марченко, у будь-якому разі війна "тисне" на валютний ринок. Цей вплив може вести до незначних коливань курсу в той чи інший бік, але ці коливання частіше не є системними і тривають лише кілька днів. Така їх короткотривалість є тенденцією, яка може змінитися під впливом серйозних економічних і політичних чинників.

Герман Марченко Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" Тривалий блекаут, на 5 – 10 діб, може стати причиною тиску на ринок, адже передусім актуалізує питання наявності готівкової гривні – у громадян відчутно зросте потреба зняти її з карток без перешкод.

Зміцнення гривні

Непрогнозованість подальших дій агресора змушує українців мати на руках достатній запас гривні для купівлі товарів першого вжитку. Також деякі обмінні пункти можуть змінювати режим роботи та працювати з обмеженнями через відсутність світла.

Вочевидь, за тривалого блекауту довкола питання зняття готівки може виникнути хвилювання, як реакція радше соціально обумовлена, ніж економічна. Саме в такі дні попит на готівкову гривню може відчутно зрости,

– пояснює Герман Марченко.

Проблеми з банкоматами

Під час ймовірного повного відключення електропостачання більшість операцій зі зняття готівки відбуватиметься у відділеннях банків. Адже комерційні банки вже втілюють антикризові заходи на випадок тривалих блекаутів, щоб забезпечити безперебійну роботу оптимальної кількості наявних відділень. Та, що важливо, дбають про умови комфортного і безпечного обслуговування.

За нашими оцінками, у великих містах (переважно в обласних центрах з розгалуженою банківською системою) зміна годин роботи відділень комбанків, якщо і станеться, то буде мінімальною,

– зауважує Герман Марченко.

Він додав, що допоки в громадян не поновиться можливість вільно користуватися всіма каналами зняття готівки, триватиме "зміцнення" курсу гривні, частково обґрунтоване психологічними чинниками. Але таке зміцнення гривні до обвалу курсу долара не призведе.

Саме тому ми можемо обережно говорити лише про те, що у випадку блекауту тривалістю 5 – 10 діб не виключається короткочасне, не критичне для ринку, зменшення курсу долара до коридору 39,50 – 40,00 гривень. За умов стабілізації енергозабезпечення курс повернеться до об’єктивних ринкових показників у 40 – 41 гривень,

– резюмує експерт.

Може збільшитися попит на валюту

Стабільний курс долара залежить від достатньої кількості готівкової валюти на ринку. За словами економіста Юрія Крохмаля, така рівновага може протриматись, доки готівка в достатній кількості є в обмінниках та у касах банків.

Юрій Крохмаль Керівник служби продажу казначейських продуктів АТ "БАНК АВАНГАРД" Поточна ситуація не спонукає людей до розпродажу готівкової валюти і відповідного зниження курсу, а доступність готівкової валюти не дає приводів для ажіотажного попиту та її здорожчання. Але подальші перебої зі світлом можуть спричинити підвищення попиту на валюту саме у готівковому сегменті.

Однак розцінки готівкового ринку сильно залежать від офіційного курсу НБУ, який на думку більшості експертів до кінця року змінювати не будуть. Отже, очікувати кардинального стрибка через блекаут не варто.

Вже зрозуміло, що до кінця року Україна точно отримує достатній рівень міжнародної фінансової підтримки, що дозволить лишити офіційний курс і поточний підхід до курсоутворення на міжбанківському ринку без змін,

– резюмував Юрій Крохмаль.

Експерт додав, що енергетична криза, спровокована Росією, стримує відновлення курсу євро, тримаючи його близько до паритету з доларом.

Курс валют цього тижня