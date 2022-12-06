О том, что целью россиян может стать не только инфраструктура, но и банковская система, рассказал в эфире телемарафона секретарь СНБО Алексей Данилов, передает 24 канал .

Полезно Банк несокрушимости и отделения с генераторами: где снять наличные во время блекаута

Алексей Данилов Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Мы понимаем, что нам нужно делать для того, чтобы эта система работала. Были даны соответствующие поручения по этому поводу, и я думаю, что мы сделаем все необходимое, чтобы банковская система работала, чтобы она не давала сбоев и чтобы люди понимали, что им делать если на той или иной территории произойдет какой-то трабл.

Как работать банки в условиях блекаута

В НБУ отмечают, что готовы к такому развитию событий и уже принимают меры. В частности, реализуют проект Power Banking, который будет построен на базе очередных банковских отделений, которые будут предоставлять клиентам финансовые услуги в условиях длительного отсутствия электроснабжения.

Power banking, или "банк несокрушимости" предполагает создание национальной сети, которая объединит около 1000 отделений, которые будут точно работать в блекаут. К системе уже присоединились более 14 банков и их количество постоянно растет.

Очередные отделения обеспечиваются всем необходимым оборудованием и каналами связи для непрерывной работы при отсутствии электричества, а также дополнительным персоналом, кассовой техникой, банкоматами, наличными. Организована бесперебойная работа контактных центров НБУ и банков для информирования клиентов о местоположении и графике работы дежурных отделений и так далее.

– говорится в сообщении.

Введение "банкоматного национального роуминга"

Также в рамках инициативы "банкоматного национального роуминга" предусматривается установление единых расширенных лимитов и отмена дополнительных комиссий на снятие наличных держателями карт других банков в банкоматах.

По мнению регулятора, это расширит возможности оперативного и удобного доступа граждан к своим средствам. Крупнейшие банки уже присоединились к этой инициативе.

Важно! Сейчас со счета в национальной или иностранной валюте можно снять наличную гривну в размере до 100 тысяч гривен в день. "Приватбанк" и "Ощадбанк" увеличили лимит снятия наличных с банкоматов до 20 и 50 тысяч гривен соответственно.

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Какую сумму в наличных стоит иметь в случае блекаута

По мнению частного инвестора Василия Матия, вероятность того, что 100% всех своих расходов нужно будет осуществлять в наличной форме – не высока.

Василий Матий Частный инвестор, управляющий активами Если говорить о том, сколько стоит отложить наличные на случай полного блекаута – сумма, которой хватит, условно говоря, в неделю – два среднемесячных расхода . Мне кажется, этого было бы достаточно.

Член совета НБУ Василий Фурман тоже советует украинцам иметь минимальное количество наличных денег, которого хватит на обеспечение базовых потребностей в течение условной недели, чтобы быть застрахованным на любые случаи.

Напомним! Украинцы могут получить наличные деньги не только в отделениях банков или банкоматах, но и на кассах магазинов, аптек и АЗС при расчетах платежной картой. Также можно снять наличные с карты через Укрпочту и "Новую Почту", обратившись в любое отделение почтового оператора.