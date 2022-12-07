Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 7 грудня листопада готівковий долар в банках України можна купити в середньому за 39,80 гривні (без змін проти 6 грудня), а продати за 40,30 гривні (без змін).

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Готівкове євро банки купують за 41 гривню (-5 копійок), а продають в середньому за 41,90 гривні (-5 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,53 гривні (-24 копійки), а продають – за 40,15 гривні (-12 копійок), за даними finance.ua.

(-24 копійки), а продають – за (-12 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41,07 гривні (-30 копійок), а продаж – 41,75 гривні (-17 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,90 гривні (-16 копійок), а продаж – 40,05 гривні (-12 копійок).

(-16 копійок), а продаж – (-12 копійок). Євро купують по 41,35 гривні (-22 копійки), а продають за 41,65 гривні (-21 копійка).

Яким буде курс цього тижня

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Протягом тижня я очікую на поступове збільшення попиту на іноземну валюту на готівковому ринку та помірне зростання курсу. На мою думку, курс долара при цьому знаходитиметься в діапазоні 40–40,80 гривні за долар.

Також банкірка додала, що підтримку гривні у готівковому сегменті, як і раніше, надаватимуть операції із купівлі іноземної валюти на безготівковому ринку із розміщенням придбаної валюти на депозитах. "Популярність цього способу придбання валюти потроху зростає та відвертає частину попиту з готівкового ринку", – розповіла Золотько.