Какова курсовая стабильность

Как рассказал 24 каналу Герман Марченко, директор департамента казначейства Акционерного Общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK), курсовая стабильность за последние 2 месяца объясняется несколькими факторами, а именно:

снижением ажиотажа на наличную валюту;

регулярным получением финансовой помощи от стран-партнеров;

"утолением" инфляционных процессов и т.д.

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К примеру, на прошлой неделе США выделили 1,5 миллиарда долларов на обеспечение своевременных бюджетных выплат.

Герман Марченко Директор департамента казначейства Акционерного общества «КОМИНБАНК» (COMINBANK) Именно поэтому сейчас достаточно оснований для того, чтобы курс американской валюты 12-18 декабря оставался стабильным: на уровне 40 - 41 гривны.

Повлияет ли на валютный рынок новая массовая атака

По словам эксперта, каждая массированная ракетная атака оказывает определенное психологическое давление на общество. Потому удары по энергетической инфраструктуре могут повлиять на валютный рынок.

Например, в случае длительного (5 – 10 дней) блэкаута может временно увеличиться роль наличной гривны. Соответственно до возобновления стабильного энергообеспечения она может "укрепиться" в пределах 2-3%, то есть до 39,5-40 гривен.

Пока такой сценарий только теоретический, реальных оснований для него нет.

Основными факторами, влияющими на курсовую стабильность на следующей неделе, станут:

стабильная макроэкономическая помощь Украине;

прогнозируемая инфляция, не превышающая 2-3% в месяц;

героизм ВСУ в борьбе с врагом, эффективная работа сил ПВО;

паритет между спросом и предложением на наличный доллар;

внешнеэкономическая деятельность Украины (в частности, импорт зерна через "зерновой коридор"), что является важным источником поступления валюты в страну;

сохранение официального курса валют;

оставшаяся без изменений учетная ставка Нацбанка Украины (на уровне 25%).

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