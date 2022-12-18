Наразі офіційний курс становить 36,6 гривні за долар. У бюджеті, який прийняли на наступний рік, офіційний середньорічний курс становить 42 гривні. До кінця наступного року прогнозують 45,3 – 45,4 гривні. На думку економіста Олега Пендзина, в реальності курс буде дещо менший. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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Наступного року курс може бути міцніший, аніж очікується

Відомо, що Євросоюз погодив 18 мільярдів допомоги для нашої країни. Маємо надію, що США дадуть приблизно таку саму суму. Усе це, наголошує Пендзин, перекриє потреби у 36,5 мільярдів доларів, які є в держбюджеті на наступний рік.

Якщо це буде так, то Нацбанку не треба буде друкувати грошей. Адже цього року він вже надрукував 370 мільярдів нічим не забезпечених грошей, що деякою мірою є підґрунтям тієї інфляції, яку ми бачимо,

– пояснив економіст.

В України не було іншого варіанту, додає він, адже на початку повномасштабного вторгнення ми не мали своєчасної повноцінної підтримки, яку обіцяли партнери. Нацбанк був змушений "підпирати" бюджет цими друкованими грошами.

"Наступного року є надія, що курс буде міцніший, аніж ті цифри, які я назвав", – резюмував Олег Пендзин.

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